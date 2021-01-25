叢林法則只帶來人類災難！習近平暗向拜登喊話（直播重溫）

世界經濟論壇主辦的達沃斯對話會議於香港時間今天（25日）開幕，中國國家主席習近平晚上8時以視訊致詞時，談及推動多邊主義與全球合作。他批評，搞新冷戰和制裁，只能把世界分裂和對抗，並強調國際法則的重要性。他形容，如沒有了這些普遍公認的國際法則，世界將滑向弱肉強食的叢林法則，給人類帶來災難。

拜登政府上台，被視為扭轉中美關係緊張、阻截兩國關係持續直墜的關鍵時刻。觀察者指出，習近平此時直接批評單邊主義及制裁、倡議多邊合作，頗有向美國總統拜登（Joe Biden）喊話的意味。

習近平達沃斯暗批美：搞「新冷戰」將世界推向分裂（附全文）

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習近平在長近半小時的談話首先表示，人類正在遭受二戰後最嚴重的經濟衰退，世界經濟復蘇勢頭仍然很不穩定，前景存在很大不確定性；要推動世界經濟早日走出疫情陰影，使世界經濟走向長期健康穩定發展的軌道。

搞新冷戰和制裁 只能把世界推向分裂

他指出，要摒棄意識形態偏見，世界上沒有完全相同的社會制度，關鍵在於是否符合本國國情，獲得人民擁護和支持，為人類進步事業作出貢獻。

習近平接着以大編幅談及多邊主義、國際合作倡議，並狠批單邊主義。他說：

我們要堅持開放包容，不搞封閉排他。多邊主義的要義是國際上的事由大家共同商量著辦，世界前途命運由各國共同掌握。在國際上搞「小圈子」、「新冷戰」，排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫鈎、斷供、制裁，人爲造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗。

習近平更形容，「一個分裂的世界無法應對人類面臨的共同挑戰，對抗將把人類引入死胡同。在這個問題上，人類付出過慘痛代價」。

習近平旋即闡述他的「人類命運共同體」理念，認為要堅守和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，擺脫意識形態偏見，最大程度增強合作機制、理念、政策的開放性和包容性，共同維護世界和平穩定。

習近平闡述「人類命運共同體」理念

他建議，要建設開放型世界經濟，堅定維護多邊貿易體制，不搞歧視性、排他性標準、規則、體系，不搞割裂貿易、投資、技術的高牆壁壘；要鞏固二十國集團作爲全球經濟治理主要平台的地位，密切宏觀經濟政策協調，維護全球産業鏈供應鏈穩定順暢，維護全球金融體系穩健運行，推進結構性改革，擴大全球總需求，推動世界經濟實現更高質量、更有韌性的發展。

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習近平又重申國際法則重要性，指如沒有這些國際社會共同制定、普遍公認的國際法則，世界最終將滑向弱肉強食的叢林法則，給人類帶來災難性後果。

當今世界，如果走對立對抗的歧路，無論是搞冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損害各國利益、犧牲人民福祉...... 要提倡公平公正基礎上的競爭，開展你追我趕、共同提高的田徑賽，而不是搞相互攻擊、你死我活的角鬥賽。

習談抗疫：寒冬阻擋不了春天腳步

觀察者指，前總統特朗普（Donald Trump）任內執行以「美國優先」為口號的單邊主義，對中國發動貿易戰與科技戰，有聲音指他無視國際法則；習近平在談話中，狠批邊主義、乃至新冷戰，矛頭直指特朗普，並頗有向繼任的拜登，闡述改善中美關係的前提。

習近平在談話中又提及當前全球抗疫形勢。指「現在，疫情還遠未結束，近期又出現反彈，抗疫仍在繼續，但我們堅信，寒冬阻擋不了春天的腳步，黑夜遮蔽不住黎明的曙光。人類一定能夠戰勝疫情，在同災難的鬥爭中成長進步、浴火重生」。

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責任編輯：鄧國強

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