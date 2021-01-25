習近平今夜8時達沃斯視像演說  暗戰美國成焦點？（附連結）

▲ 習近平今夜8時達沃斯視像演說 暗戰美國成焦點？

世界經濟論壇主辦的達沃斯對話會議，香港時間今天（25日）開幕。中國國家主席習近平將在今晚8時以視訊致詞。中國官媒推測，內容將會聚焦中國抗疫經驗；有外媒分析，這是拜登上台之後，習近平首度在國際場合就跨國合作發表談話，中方如何展示合作姿態、對沖美國圍堵成為也是焦點之一，內容或對於未來中美關係有一定程度指標作用。

世界經濟論壇連結：https://www.weforum.org/

世界經濟論壇（WEF）每年都會在瑞士阿爾卑斯山度假勝地達沃斯（Davos）籌辦會議，世界各國政治、經濟和商界菁英都會出席，但因為受到疫情影響，今年年會改到5月在新加坡舉行。

不過雖然年會變更時間、地點，但WEF也宣布從1月25日至29日舉行達沃斯對話會議，以線上論壇的方式，邀集全球70多個國家和地區的1500多位政商界與社會組織領袖，聚焦討論新冠疫情對全球經濟、環境、社會和科技的挑戰。

習或呼籲各國在疫情、環境等全球議題合作

綜合新華社、中國新聞網等中國官方媒體報道，習近平將以視訊方式在會中致詞。而根據議程安排，習近平致詞的時間是香港時間25日、即今天晚間8時。同一場次的另一位致詞人為世界經濟論壇創辦人兼執行董事長史瓦布（Klaus Schwab）。

日前媒體引述中原銀行首席經濟學家王軍分析指，習近平的致詞應會聚焦於回顧中國抗疫的成功，和呼籲各國在疫情、環境等全球議題上更廣泛的政策合作。

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外媒觀察，這是美國總統拜登上台之後，習近平首度在國際場合對往後的世界經濟情勢與國際合作發表談話，對於未來的中美關係有一定程度的指標作用。

新華社的報道則引史瓦布的說法指，在尋求合作抗疫和推動經濟復甦的過程中，中國的參與不可或缺。在這次對話會上，各方期待中國貢獻良方。

外媒：習談話對中美關係有指標作用

根據大會公布的議程，德國總理默克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、日本首相菅義偉、韓國總統文在寅、印度總理莫迪（Narendra Modi）等人都將在會中發表談話，不過截至目前，大會的相關名單上並未見到拜登或其政府閣員的名字。

習近平2017年1月曾出席WEF年會，當時美國前總統特朗普（Donald Trump）即將就任。

習近平當時的致詞提到，要堅定發展開放型世界經濟、旗幟鮮明地反對保護主義，指「搞保護主義如同把自己關進黑屋子，看似躲過了風吹雨打，但也隔絕了陽光和空氣。打貿易戰的結果只能是兩敗俱傷」。

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責任編輯：鄧國強

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