中國歐盟商會主席：歐洲要走出自滿 向中國學習

中新社報道，中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）近日受訪時稱，歐洲企業不能迴避中國，又坦言歐洲需要走出自滿，嘗試向中國學習。

被問到外企現在中國做生意，與10幾年前有什麼不同，伍德克指出，最主要的區別是競爭。他稱，中國企業變得非常熟，外企想要賺錢沒那麼容易了。過去是中國企業做下游、歐洲企業做上游，現在不再是這樣，而這種變化不僅僅發生在中國市場。

歐洲企業不能迴避中國

伍德克表示，中國已是全球玩家，出現很多優秀企業。他認為最重要是搞清楚中國企業為何這麼快「變得這麼好」，又稱歐洲需要走出自滿，嘗試向中國學習。

▲ 中國歐盟商會主席伍德克

展望未來，伍德克說，歐洲與中國的關係應逐漸從單向的想法提供者，變成雙向：既向中國學習，又努力提供解決方案，同時又把一些思路和想法帶給中國。

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明年是歐洲企業投資中國很好的一年，他預計今年中國可能會有8%的增長；今年同時是中國「十四五」的開局之年，「通常情況下都是不錯的」。

伍德克提醒，歐洲企業應該注意，留在中國市場的同時，要看到中國企業在世界其他地方做什麼，從而更早獲得市場風向。總括而言，歐洲企業不能迴避中國，即使有時候非常困難，也必須留在這裡，因為至少意味著有參與這個市場的機會。

中歐投資協定「雙贏」

他又認為，中歐投資協定談判完成是個象徵，說明歐洲和中國可以一起把事情辦成，達成對雙方都有利的協議。而 它確實為歐洲公司進入中國開放更多市場，也為中國企業進入歐洲市場打開通道，形容是「雙贏」。

中歐上月達成中歐投資協定，其中消除歐盟國家在中國投資某些行業的障礙。不過，歐洲議會日前批評歐盟匆忙達成協議，令歐盟在人權問題上失去公信力，強調將仔細審議中歐投資協定，並在表決時考慮中國的人權狀況。

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責任編輯：林佩怡

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