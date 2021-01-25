澳洲貿易部長去信北京謀對話 環時：演戲博支持

▲ 特漢向中國尋求對話，被官媒批演戲

新上任的澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）23日表示，他已去信中國政府，希望打破雙方當前的僵局。外界猜測，其目的是試圖修復與最大貿易夥伴中國的關係。但中國學者向《環球時報》表示，從最近的中澳關係發展來看，澳方此舉可能估計是單方面出於經濟利益考慮，而非從根本上改善兩國關係，甚至是只為了演戲給國內外看，以爭取輿論支持。

澳洲媒體報道，特漢給中國高官寫了一封信，希望重新建立對話渠道，解決雙邊貿易爭端。他特別呼籲中方取消對其煤炭進口的禁令，數十艘煤炭運輸船的船員仍然被困在港口，考慮到商業安排和船員福祉，希望盡快解決問題。他又稱澳洲專注於雙邊解決煤炭爭端，但也不排除將來向世貿組織提起訴訟。這已非莫里森政府首次就貿易爭端向中國提出對話要求，但此前的要求都被中方拒絕。

中方多次明確提出，澳洲一直對中方充滿偏見，把中國發展視作威脅，是中澳貿易關係惡化的根源。不過，莫里森政府並不想從中澳關係的高度看待這個問題，只想從技術上解決雙方的貿易爭端。特漢的對話請求，目前看也沒有超出這個範圍。

學者：澳洲想爭取輿論支持，責任推給中國

山東聊城大學學者于鐳指出，特漢上述舉動首先是想在政治上爭取主動，在世界輿論場爭取話語主動權；向澳國內展示出為相關從業者爭取福祉的姿態，然後把責任推給中國，「這可能是在演戲給國內外看，爭取輿論支持」。

美國新總統拜登上台以後，很多政策沒有推行，局勢並不明朗。澳洲現在的試探性舉動有幾方面考慮：第一，美國換了領導人，澳在對華政策上想先探探中國的風；第二，經濟方面的考慮即「半脫鉤」，只要中國市場不要中國投資，也要減少中國商品的進口。

環時又引述多家媒體的數據指，美國總統拜登上台可能會給中澳關係帶來轉機，澳洲想要尋求一個替代中國的市場，但是在可預見的未來，它不會找到一個比中國更好的經濟體。當地輿論普遍認為，如果不能和中國修復關係，澳洲2021年的出口前景更加不明。雖然其在鐵礦石等仍佔主導地位，繼續大量賣到中國，但這些大宗商品上的收益，並不能彌補其他行業的損失。

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責任編輯：陳建錫

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