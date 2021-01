拜登電法總統露玄機  美已開始「織網」遏中國

美國總統拜登及幕僚在剛過去的周末,分頭與歐洲及日本、韓國等亞太盟友互動,其中拜登在當地時間24日首度與歐盟成員國通話,他跟法國總統馬克龍通話時,雙方同意在外交領域合作應對中國、俄羅斯等目標。觀察者指,拜登顯然在實踐選舉時的倡議,試圖聯同盟友遏制中國。

白宮在拜登(Joe Biden)與馬克龍(Emmanuel Macron)通電後發出聲明,將法國形容為美國「最古老的盟友(Oldest ally)」,並稱拜登已經承諾將與法國就氣候變遷、新冠疫情及全球經濟展開密切合作。

拜登上任後 首與歐盟成員國互動

白宮聲明說,拜登重申他對提升跨大西洋關係的承諾,包含透過北大西洋公約組織(NATO),以及美國與歐盟的夥伴關係。

值得注意是,聲明中特別提到,拜登與馬克龍同意在共同的外交政策重點上合作,包括中國、中東、俄羅斯和(西非)薩赫勒地區。

