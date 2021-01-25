拜登電法總統露玄機  美已開始「織網」遏中國

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澳洲貿易部長去信北京謀對話 環時：演戲博支持
美國總統拜登及幕僚在剛過去的周末，分頭與歐洲及日本、韓國等亞太盟友互動，其中拜登在當地時間24日首度與歐盟成員國通話，他跟法國總統馬克龍通話時，雙方同意在外交領域合作應對中國、俄羅斯等目標。觀察者指，拜登顯然在實踐選舉時的倡議，試圖聯同盟友遏制中國。
白宮在拜登（Joe Biden）與馬克龍（Emmanuel Macron）通電後發出聲明，將法國形容為美國「最古老的盟友（Oldest ally）」，並稱拜登已經承諾將與法國就氣候變遷、新冠疫情及全球經濟展開密切合作。
拜登上任後 首與歐盟成員國互動
白宮聲明說，拜登重申他對提升跨大西洋關係的承諾，包含透過北大西洋公約組織（NATO），以及美國與歐盟的夥伴關係。
值得注意是，聲明中特別提到，拜登與馬克龍同意在共同的外交政策重點上合作，包括中國、中東、俄羅斯和（西非）薩赫勒地區。
They also agreed to work together on shared foreign policy priorities, including China, the Middle East, Russia, and the Sahel.
這是拜登上任後首次與歐盟成員國互動，而拜登在當地時間23日，亦與已脫歐的英國首相約翰遜（Boris Johnson）通話，白宮之後發表聲明也有類似的表述，指兩國領袖同意、在中國、伊朗和俄羅斯的共同外交政策上合作。
The leaders also discussed the need for coordination on shared foreign policy priorities, including China, Iran, and Russia.
同樣在這個周末，新任國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）分別與日本防衛大臣和韓國國防部長官通電話確認美日、美韓堅定的同盟關係。
五角大樓星期六在一份新聞稿中說，奧斯汀向日本防衛大臣岸信夫表明，釣魚島（日本稱尖閣諸島）屬《美日安保條約》第五條的適用 範圍，美國繼續反對任何單方面改變東中國海現狀的企圖。中方一直主張擁有釣魚島主權。
歐洲成圍堵中國關鍵 日韓亦成美方聯手對象
稍早前，拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上周四亦與他的法國、德國、英國和日本同行進行了首次通話。蘇利文在通話中表明，美國將與它的歐洲和亞洲盟友一道，共同應付中國這個關鍵的挑戰。
拜登在去年11月大選前後多次表示，他會注重與盟國協調合作，共同應對中國的挑戰。拜登及其幕僚過去數天的行動，反映拜登政府正試圖迅速實現此前的倡議，聯同盟友與中國競爭。
觀察者指，儘管拜登團隊一直反對「新冷戰」一詞，但聯同盟友遏制中國的舉動，實質如同織網圍堵中國、試圖遏制中國的崛起。
外媒分析又指，前特朗普政府官員在卸任前的幾周不斷在公開場合，敦促拜登政府上任後保持對中國的強硬政策。而自從1月20日就職以來，拜登政府看來維持了前政府至少其中一些對華立場，包括強調了中國的人權議題。
責任編輯：鄧國強
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