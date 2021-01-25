疫苗接種單位環境檢出病毒 中疾控急回應：沒有傳染性

內地部分疫苗接種環境檢出核酸陽性，中疾控緊急回應稱，病毒來自疫苗瓶，已滅活及不具傳染力，但接種單位仍要加強通風及消毒。天津在美國進口啤酒的包裝上檢出新冠病毒，已全數封存，未流入市面；經手該批啤酒的工人已全數接受採樣，暫時無人確診。

中疾控對部分省市採集的疫苗接種單位環境樣本進行了核酸檢測，結果顯示「接種單位（注射室、留觀室和外部走廊等）的桌面、牆面、門把手和走廊等環境樣本新冠病毒核酸陽性」，而環境樣本中的病毒基因組序列，與檢測的疫苗瓶中疫苗株一致，且與當前流行毒株的基因組變異位點組成有顯著差異。初步判定，疫苗接種單位環境中的病毒核酸來源於疫苗液。

接種過程中，疫苗液可能因污染工作人員衣物、手套或其個人物品表面，而致污染處核酸檢測陽性。盡管目前尚未有工作人員通過吸入疫苗液所致氣溶膠引起鼻咽拭子核酸檢測陽性的報告，但仍需進行關注和研究評估。

天津在美國啤酒的包裝上檢出毒病

天津市防控指揮部公布，天津市寧河區在對轄區某物流公司展開檢測時，發現一批美國進口啤酒整托外包裝樣本檢測結果呈陽性。涉疫啤酒原產地為美國，於去年10月20日至今年1月6日，分批從美國進口運抵天津港，並運至寧河區某物流公司倉庫，在對工作人員、貨品及外環境等進行核酸檢測時，發現2份啤酒整托外包裝樣本檢測結果呈陽性，其他結果均為陰性。

截止目前，已對庫存涉疫貨品進行封存，未流入天津市場，已開展對該貨物及環境的終末消毒。現場工作人員均採取了防護措施，為安全起見，已對存在暴露風險的工作人員，以及密切接觸者32人實施管控並採樣，16人核酸檢測結果呈陰性，其餘未有結果。 另外，全園區相關企業1,066人已實施居家隔離並採樣，結果同樣待出， 相關排查及檢測工作仍在進行。

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責任編輯：陳建錫

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