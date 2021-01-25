▲ 中國疫苗秘密武器曝光！DNA新冠疫苗能保質5年

新冠肺炎疫苗國際競賽激烈，儘管巴西報告指科興滅活疫苗總體有效率僅逾五成、低於多款西方疫苗，但這場競跑似還沒到終點。內地媒體報道，國內一間生物製藥公司正研製一款引用嶄新技術的DNA新冠疫苗，並已進入第二期臨床測試；這款疫苗可於一般冷藏設施做到的2-8℃環境，保質長達5年，有利引進偏遠地區、或作為戰略儲備疫苗。

澎湃新聞網報道，這款DNA新冠疫苗由艾棣維欣（蘇州）生物製藥有限公司（以下簡稱艾棣維欣）與美國生物製藥公司INOVIO聯合研發，目前正在中美同步開展2期臨床試驗。由於技術門檻較高，目前，全球還沒有人用DNA疫苗成功上市。這也是中國第一款獲批進入臨床的預防性DAN疫苗。

艾棣維欣戰略總監劉曉雁近日接受澎湃新聞採訪時表示，這款疫苗可能會成爲有史以來第一款獲批上市的DNA疫苗，並標誌著中國在核酸疫苗領域達到國際最領先水平。

內地企業艾棣維欣 與美國公司合作開發

DNA疫苗與輝瑞（Pfizer）、BioNTech研發的新冠病毒mRNA疫苗，同屬核酸疫苗，被業內稱爲「第三代疫苗技術」，但兩者之間又有不同。究竟什麼是DNA疫苗？劉曉雁在報道中這樣解釋：

DNA疫苗的原理是將編碼抗原蛋白質的DNA做成疫苗，輸入人體並在體內表達抗原，誘導人體產生免疫回應，從而使接種者獲得相應的免疫保護能力，達到預防疾病的目的。 接種新冠DNA疫苗、產生免疫之後，人體便能產生記憶T和B細胞，當再次遇到新冠病毒入侵時，能夠快速產生大量的效應T細胞和B細胞，通過抗體「中和」入侵的病毒，通過T細胞（細胞免疫）消滅掉感染到細胞內的病毒。

世衛組織公布的最新數據顯示，目前全球有64款候選新冠疫苗進入臨床研究階段，其中，滅活疫苗有9款（佔比14%），DNA疫苗有8款（佔比13%），數量上來看，兩者旗鼓相當。

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上海交大醫學院上海市免疫學研究所科研副所長李斌在接受澎湃新聞採訪時指出，作爲傳統經典技術路線的滅活疫苗，是使用體外培養的方式製備抗原，再將病毒抗原蛋白輸入人體，從而激活人體免疫反應；而新一代技術路線的DNA疫苗，是將遺傳編碼信息直接輸入人體，在體內產生抗原蛋白，並激活免疫反應。

李斌表示，DNA疫苗最大的優勢在於可在常溫下長期保存。

37℃可保質一個月以上 2－8℃能保質五年

INOVIO曾在其官網發布的一份聲明稱，INO-4800（INOVIO與艾棣維欣合作研發的新冠DNA疫苗）可在室溫下保持穩定1年以上，在37℃可保持穩定一個月以上，其在標準冷藏溫度（2－8℃）下的設計保質期爲5年，且在運輸和儲藏過程中無需冷凍。

「DNA疫苗的穩定性很好，在室溫下保存時間長，適用於偏遠地區，或者作爲疫苗的戰略儲備。相比之下，mRNA疫苗對冷鏈的要求非常高（-70℃），運輸成本高，這將給疫苗的可及性帶來挑戰」，劉曉雁表示。

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責任編輯：鄧國強

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