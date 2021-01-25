【新冠肺炎】吃凍肉會染新冠病毒？機會率比空難死更低

內地當局接連聲在進口食品驗出新冠病毒，除之前的冷凍食品外，最新是從河北石家莊市橋西蔬菜批發市場出售的進口車厘子，檢測出病毒陽性，但這是否意味人們可能通過食用染疫？中國防疫專家張文宏說，目前沒有發現因為食用進口冷凍食品而感染新冠肺炎的病例，「這個概率已經接近於比空難都低的時候」。但他也說，現在沒有，不能保證將來一定會沒有。

上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏24日在央視播出的節目中，談到該如何看待進口冷凍產品與新冠病毒傳播風險。

張文宏指 截至目前沒有食用冷凍品染疫病例

他說，只看機率的話，到現在為止，中國人因為買國外進口的東西而被感染的事，一例都沒有發生。這也說明海關對進口貨品多次消毒殺菌，這方面做得不錯。

對於進口冷凍食品包裝病毒核酸檢測陽性問題，張文宏表示，表面包裝有陽性很正常的，國外疫情很厲害，對進口品只能做到表面的消毒殺菌，因此還是會有輸入的風險。

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他說，到目前為止中國消費了無數的海鮮，買了無數的東西。根據中國疾控中心公布的消息，還沒有發現因為食用進口冷鏈食品而感染新冠病毒的病例。

但張文宏也說，現在沒有，但也不能保證將來一定會沒有。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友24日在接受央視新聞採訪時也對進口水果病毒檢測陽性的問題表示，病毒在保存水果這樣的溫度下存活時間短，核酸檢測呈陽性，不一定代表有傳染性；只要吃水果前用流水清洗，應該就不會有感染的風險。

生果只要洗一洗 便沒有食用染疫風險

澎湃新聞報道，中國疾控中心去年10月在官網宣布，在對青島本土疫情溯源調查過程中，從工人搬運的進口冷凍鱈魚的外包裝陽性樣本中檢測分離到新冠活病毒。這是國際上首次在冷凍食品外包裝上分離到活的病毒，並宣稱接觸活病毒污染的外包裝可導致感染。

上海疾控微信公眾號周一（25日）發布文章，建議在處理冷凍食品特別是進口冷鏈食品時佩戴醫用口罩、手套；在通風環境下拆開外包裝；浸泡清洗；熟食；烹飪所用廚具進行煮沸消毒等。

責任編輯：鄧國強

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