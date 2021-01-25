  • 19°C
香港時間 : 2021125日 (一) 22:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

習向拜登喊話：新冷戰把世界推向分裂 達沃斯談話全文

經濟脈搏 22:02 2021/01/25

分享：

正值美國新政府上台之際，國家主席習近平25日晚在北京以視頻方式出席世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會並致辭，強調解決全球危機的出路，是維護和踐行多邊主義，並暗批美國在國際上搞「小圈子」、「新冷戰」，只能把世界推向分裂甚至對抗。

以下是習近平講話全文：

尊敬的施瓦布主席，

女士們，先生們，朋友們：

過去一年，突如其來的新冠肺炎疫情肆虐全球，全球公共衛生面臨嚴重威脅，世界經濟陷入深度衰退，人類經歷了史上罕見的多重危機。

這一年，各國人民以巨大的決心和勇氣，同病魔展開殊死搏鬥，依靠科學理性的力量，弘揚人道主義精神，全球抗疫取得初步成效。現在，疫情還遠未結束，近期又出現反彈，抗疫仍在繼續，但我們堅信，寒冬阻擋不了春天的腳步，黑夜遮蔽不住黎明的曙光。人類一定能夠戰勝疫情，在同災難的鬥爭中成長進步、浴火重生。

女士們、先生們、朋友們！

歷史總在不斷前進，世界回不到從前。我們今天所作的每一個抉擇、採取的每一項行動，都將決定世界的未來。我們要解決好這個時代面臨的四大課題。

第一，加強宏觀經濟政策協調，共同推動世界經濟強勁、可持續、平衡、包容增長。人類正在遭受第二次世界大戰結束以來最嚴重的經濟衰退，各大經濟板塊歷史上首次同時遭受重創，全球產業鏈供應鏈運行受阻，貿易和投資活動持續低迷。各國出台數万億美元經濟救助措施，但世界經濟復甦勢頭仍然很不穩定，前景存在很大不確定性。我們既要把握當下，統籌疫情防控和經濟發展，加強宏觀經濟政策支持，推動世界經濟早日走出危機陰影，更要放眼未來，下決心推動世界經濟動力轉換、方式轉變、結構調整，使世界經濟走上長期健康穩定發展的軌道。

第二，摒棄意識形態偏見，共同走和平共處、互利共贏之路。世界上沒有兩片完全相同的樹葉，也沒有完全相同的歷史文化和社會制度。各國歷史文化和社會制度各有千秋，沒有高低優劣之分，關鍵在於是否符合本國國情，能否獲得人民擁護和支持，能否帶來政治穩定、社會進步、民生改善，能否為人類進步事業作出貢獻。各國歷史文化和社會制度差異自古就存在，是人類文明的內在屬性。沒有多樣性，就沒有人類文明。多樣性是客觀現實，將長期存在。差異並不可怕，可怕的是傲慢、偏見、仇視，可怕的是想把人類文明分為三六九等，可怕的是把自己的歷史文化和社會制度強加給他人。各國應該在相互尊重、求同存異基礎上實現和平共處，促進各國交流互鑑，為人類文明發展進步注入動力。

第三，克服發達國家和發展中國家發展鴻溝，共同推動各國發展繁榮。當前，公平問題日益突出，南北差距有待彌合，可持續發展事業面臨嚴峻挑戰。疫情之下，各國經濟復甦表現分化，南北發展差距面臨擴大甚至固化風險。廣大發展中國家普遍期望獲得更多發展資源和空間，要求在全球經濟治理中享有更多代表性和發言權。應該看到，發展中國家發展起來了，整個世界繁榮穩定就會有更加堅實的基礎，發達國家也將從中受益。國際社會應該著眼長遠、落實承諾，為發展中國家發展提供必要支持，保障發展中國家正當發展權益，促進權利平等、機會平等、規則平等，讓各國人民共享發展機遇和成果。

第四，攜手應對全球性挑戰，共同締造人類美好未來。在經濟全球化時代，類似新冠肺炎疫情的突發公共衛生事件絕不會是最後一次，全球公共衛生治理亟待加強。地球是人類賴以生存的唯一家園，加大應對氣候變化力度，推動可持續發展，關係人類前途和未來。人類面臨的所有全球性問題，任何一國想單打獨鬥都無法解決，必須開展全球行動、全球應對、全球合作。

女士們、先生們、朋友們！

世界上的問題錯綜複雜，解決問題的出路是維護和踐行多邊主義，推動構建人類命運共同體。

——我們要堅持開放包容，不搞封閉排他。多邊主義的要義是國際上的事由大家共同商量著辦，世界前途命運由各國共同掌握。在國際上搞「小圈子」、「新冷戰」，排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫鉤、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗。一個分裂的世界無法應對人類面臨的共同挑戰，對抗將把人類引入死胡同。在這個問題上，人類付出過慘痛代價。殷鑑不遠，我們決不能再走那條老路。

我們要秉持人類命運共同體理念，堅守和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，擺脫意識形態偏見，最大程度增強合作機制、理念、政策的開放性和包容性，共同維護世界和平穩定。要建設開放型世界經濟，堅定維護多邊貿易體制，不搞歧視性、排他性標準、規則、體系，不搞割裂貿易、投資、技術的高牆壁壘。要鞏固二十國集團作為全球經濟治理主要平台的地位，密切宏觀經濟政策協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定順暢，維護全球金融體系穩健運行，推進結構性改革，擴大全球總需求，推動世界經濟實現更高質量、更有韌性的發展。

——我們要堅持以國際法則為基礎，不搞唯我獨尊。中國古人講：「法者，治之端也。」國際社會應該按照各國共同達成的規則和共識來治理，而不能由一個或幾個國家來發號施令。聯合國憲章是公認的國與國關係的基本準則。沒有這些國際社會共同製定、普遍公認的國際法則，世界最終將滑向弱肉強食的叢林法則，給人類帶來災難性後果。

我們要厲行國際法治，毫不動搖維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。多邊機構是踐行多邊主義的平台，也是維護多邊主義的基本框架，其權威性和有效性理應得到維護。要堅持通過制度和規則來協調規範各國關係，反對恃強凌弱，不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算，也不能以多邊主義之名、行單邊主義之實。要堅持原則，規則一旦確定，大家都要有效遵循。 「有選擇的多邊主義」不應成為我們的選擇。

——我們要堅持協商合作，不搞衝突對抗。各國歷史文化和社會制度差異不是對立對抗的理由，而是合作的動力。要尊重和包容差異，不干涉別國內政，通過協商對話解決分歧。歷史和現實一再告訴我們，當今世界，如果走對立對抗的歧路，無論是搞冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損害各國利益、犧牲人民福祉。

我們要摒棄冷戰思維、零和博弈的舊理念，堅持互尊互諒，通過戰略溝通增進政治互信。要恪守互利共贏的合作觀，拒絕以鄰為壑、自私自利的狹隘政策，拋棄壟斷發展優勢的片面做法，保障各國平等發展權利，促進共同發展繁榮。要提倡公平公正基礎上的競爭，開展你追我趕、共同提高的田徑賽，而不是搞相互攻擊、你死我活的角斗賽。

——我們要堅持與時俱進，不搞故步自封。世界正在經歷百年未有之大變局，既是大發展的時代，也是大變革的時代。 21世紀的多邊主義要守正出新、面向未來，既要堅持多邊主義的核心價值和基本原則，也要立足世界格局變化，著眼應對全球性挑戰需要，在廣泛協商、凝聚共識基礎上改革和完善全球治理體系。

我們要發揮世界衛生組織作用，構建人類衛生健康共同體。要推進世界貿易組織和國際金融貨幣體系改革，促進世界經濟增長，保障發展中國家發展權益和空間。要秉持以人為中心、基於事實的政策導向，探討制定全球數字治理規則。要落實應對氣候變化《巴黎協定》，促進綠色發展。要堅持發展優先，落實聯合國2030年可持續發展議程，確保各國特別是發展中國家分享全球發展帶來的好處。

女士們、先生們、朋友們！

中國人民經過長期艱苦奮鬥，全面建成小康社會勝利在望，脫貧攻堅取得歷史性成果，開啟了全面建設社會主義現代化國家新征程。我們將立足新發展階段，貫徹新發展理念，積極構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，同各國一道，共建持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。

——中國將繼續積極參與國際抗疫合作。抗擊疫情是國際社會面臨的最緊迫任務。這既是堅持人民至上、生命至上的基本要求，也是穩定恢復經濟的基本前提。我們要深化團結合作，加強信息共享和聯防聯控，堅決打贏全球疫情阻擊戰。特別是要加強疫苗研發、生產、分配合作，讓疫苗真正成為各國人民用得上、用得起的公共產品。中國迄今已向150多個國家和13個國際組織提供抗疫援助，為有需要的國家派出36個醫療專家組，積極支持並參與疫苗國際合作。中國將繼續同各國分享疫情防控有益經驗，向應對疫情能力薄弱的國家和地區提供力所能及的幫助，促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，助力世界早日徹底戰勝疫情。

——中國將繼續實施互利共贏的開放戰略。經濟全球化是社會生產力發展的客觀要求和科技進步的必然結果，利用疫情搞「去全球化」、搞封閉脫鉤，不符合任何一方利益。中國始終支持經濟全球化，堅定實施對外開放基本國策。中國將繼續促進貿易和投資自由化便利化，維護全球產業鏈供應鏈順暢穩定，推進高質量共建「一帶一路」。中國將著力推動規則、規制、管理、標準等製度型開放，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，發揮超大市場優勢和內需潛力，為各國合作提供更多機遇，為世界經濟復甦和增長注入更多動力。

——中國將繼續促進可持續發展。中國將全面落實聯合國2030年可持續發展議程。中國將加強生態文明建設，加快調整優化產業結構、能源結構，倡導綠色低碳的生產生活方式。我已經宣布，中國力爭於2030年前二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和。實現這個目標，中國需要付出極其艱鉅的努力。我們認為，只要是對全人類有益的事情，中國就應該義不容辭地做，並且做好。中國正在製定行動方案並已開始採取具體措施，確保實現既定目標。中國這麼做，是在用實際行動踐行多邊主義，為保護我們的共同家園、實現人類可持續發展作出貢獻。

——中國將繼續推進科技創新。科技創新是人類社會發展的重要引擎，是應對許多全球性挑戰的有力武器，也是中國構建新發展格局、實現高質量發展的必由之路。中國將加大科技投入，狠抓創新體系建設，加速科技成果向現實生產力轉化，加強知識產權保護，推動實現依靠創新驅動的內涵型增長。科技成果應該造福全人類，而不應該成為限制、遏制其他國家發展的手段。中國將以更加開放的思維和舉措推進國際科技交流合作，同各國攜手打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境，促進互惠共享。

　——中國將繼續推動構建新型國際關係。你輸我贏、贏者通吃不是中國人的處世哲學。中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，努力以對話彌合分歧、以談判化解爭端，在相互尊重、平等互利基礎上，積極發展同各國友好合作關係。作為發展中國家的堅定一員，中國將不斷深化南南合作，為發展中國家消除貧困、緩解債務壓力、實現經濟增長作出貢獻。中國將更加積極地參與全球經濟治理，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

女士們、先生們、朋友們！

人類只有一個地球，人類也只有一個共同的未來。無論是應對眼下的危機，還是共創美好的未來，人類都需要同舟共濟、團結合作。實踐一再證明，任何以鄰為壑的做法，任何單打獨鬥的思路，任何孤芳自賞的傲慢，最終都必然歸於失敗！讓我們攜起手來，讓多邊主義火炬照亮人類前行之路，向著構建人類命運共同體不斷邁進！

謝謝大家。

叢林法則只帶來人類災難！習近平暗勸拜登（直播重溫）

拜登電法總統露玄機 美已開始「織網」遏中國

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道
 

國際關係 習近平 經濟 氣候暖化 內政 疫情 科技戰 全球化 貿易戰 政治

下一篇文章

中國超越美國！去年外國直接投資流入冠全球
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國太空站建造全曝光 2022建成抗衡美國霸權（組圖，有片）
中國太空站建造全曝光 2022建成抗衡美國霸權（組圖，有片）
【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？
【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？
內媒：歐美擬停向中國供應汽車芯片 車廠面臨二揀一
內媒：歐美擬停向中國供應汽車芯片 車廠面臨二揀一
中國超越美國！去年外國直接投資流入冠全球
中國超越美國！去年外國直接投資流入冠全球
【中美角力】摩通：美對中國公司投資禁令 600億美元中國債券受影響
【中美角力】摩通：美對中國公司投資禁令 600億美元中國債券受影響
【大灣區】中證監：批准設立廣州期貨交易所
【大灣區】中證監：批准設立廣州期貨交易所