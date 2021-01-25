習近平達沃斯暗批美：搞「新冷戰」將世界推向分裂（附全文）

正值美國新政府上台之際，國家主席習近平25日晚在北京以視頻方式出席世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會並致辭，強調解決全球危機的出路，是維護和踐行多邊主義，並暗批美國在國際上搞「小圈子」、「新冷戰」，只能把世界推向分裂甚至對抗。

以下是習近平講話全文：

習近平指出，過去一年，突如其來的新冠肺炎疫情肆虐全球，全球公共衛生面臨嚴重威脅，世界經濟陷入深度衰退，人類經歷了史上罕見的多重危機。現在，疫情還遠未結束，抗疫仍在繼續，但我們堅信，寒冬阻擋不了春天的腳步，黑夜遮蔽不住黎明的曙光。人類一定能夠戰勝疫情，在同災難的鬥爭中成長進步、浴火重生。

習近平強調，我們要解決好這個時代面臨的四大課題：

第一，加強宏觀經濟政策協調，共同推動世界經濟強勁、可持續、平衡、包容增長。既要把握當下，統籌疫情防控和經濟發展，加強宏觀經濟政策支持，推動世界經濟早日走出危機陰影，更要放眼未來，下決心推動世界經濟動力轉換、方式轉變、結構調整，使世界經濟走上長期健康穩定發展的軌道。

第二，摒棄意識形態偏見，共同走和平共處、互利共贏之路。各國歷史文化和社會制度各有千秋，沒有高低優劣之分，關鍵在於是否符合本國國情，能否獲得人民擁護和支持，能否帶來政治穩定、社會進步、民生改善，能否為人類進步事業作出貢獻。沒有多樣性，就沒有人類文明。差異並不可怕，可怕的是傲慢、偏見、仇視，可怕的是想把人類文明分為三六九等，可怕的是把自己的歷史文化和社會制度強加給他人。各國應該在相互尊重、求同存異基礎上實現和平共處，促進交流互鑑，為人類文明進步注入動力。

第三，克服發達國家和發展中國家發展鴻溝，共同推動各國發展繁榮。發展中國家發展起來了，整個世界繁榮穩定就會有更加堅實的基礎。國際社會應該落實承諾，為發展中國家發展提供必要支持，保障發展中國家正當發展權益，促進權利平等、機會平等、規則平等，讓各國人民共享發展機遇和成果。

第四，攜手應對全球性挑戰，共同締造人類美好未來。類似新冠肺炎疫情的突發公共衛生事件絕不會是最後一次，全球公共衛生治理亟待加強。加大應對氣候變化，推動可持續發展，關係人類前途和未來。人類面臨的所有全球性問題，必須開展全球行動、全球應對、全球合作。

習近平指出，世界上的問題錯綜複雜，解決問題的出路是維護和踐行多邊主義，推動構建人類命運共同體。

——要堅持開放包容，不搞封閉排他。多邊主義的要義是國際上的事由大家共同商量著辦，世界前途命運由各國共同掌握。在國際上搞「小圈子」、「新冷戰」，排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫鉤、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗。一個分裂的世界無法應對人類面臨的共同挑戰，對抗將把人類引入死胡同。要堅守和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，共同維護世界和平穩定，建設開放型世界經濟。

——要堅持以國際法則為基礎，不搞唯我獨尊。國際社會應該按照各國共同達成的規則和共識來治理，而不能由一個或幾個國家發號施令。聯合國憲章是公認的國與國關係基本準則，要維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，維護多邊機構的權威性和有效性。要堅持通過制度和規則來協調規範各國關係，反對恃強凌弱，不能以多邊主義之名、行單邊主義之實。規則一旦確定，大家都要有效遵循。 「有選擇的多邊主義」不應成為我們的選擇。

——要堅持協商合作，不搞衝突對抗。無論是搞冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損害各國利益、犧牲人民福祉。尊重和包容差異，不干涉別國內政，通過協商對話解決分歧。要摒棄冷戰思維、零和博弈的舊理念，堅持互尊互諒，恪守互利共贏的合作觀。拒絕自私自利的狹隘政策，要提倡公平公正競爭，開展你追我趕、共同提高的田徑賽，而不是搞相互攻擊、你死我活的角斗賽。

——要堅持與時俱進，不搞故步自封。 21世紀的多邊主義要守正出新、面向未來，既要堅持多邊主義的核心價值和基本原則，也要立足世界格局變化，著眼應對全球性挑戰需要，在廣泛協商、凝聚共識基礎上改革和完善全球治理體系。發揮世界衛生組織作用，構建人類衛生健康共同體。要推進世界貿易組織和國際金融貨幣體系改革，探討制定全球數字治理規則，落實應對氣候變化《巴黎協定》，落實聯合國2030年可持續發展議程。

習近平強調，中國開啟了全面建設社會主義現代化國家新征程。我們將立足新發展階段，貫徹新發展理念，積極構建新發展格局，同各國一道，共建持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。

——中國將繼續積極參與國際抗疫合作。同各國分享疫情防控有益經驗，向應對疫情能力薄弱的國家和地區提供力所能及的幫助。加強疫苗合作，讓疫苗真正成為各國人民用得上、用得起的公共產品。

——中國將繼續實施互利共贏的開放戰略。利用疫情搞「去全球化」、搞封閉脫鉤，不符合任何一方利益。中國始終支持經濟全球化，堅定實施對外開放基本國策。促進貿易和投資自由化便利化，維護全球產業鏈供應鏈順暢穩定，推進高質量共建「一帶一路」，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，發揮超大市場優勢和內需潛力，為世界經濟復甦和增長注入更多動力。

——中國將繼續促進可持續發展。加強生態文明建設，確保實現2030年前二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和的目標。只要是對全人類有益的事情，中國就義不容辭地做，並且做好，用實際行動踐行多邊主義。

——中國將繼續推進科技創新。加大科技投入，加強知識產權保護。科技成果應該造福全人類，而不應該成為限制、遏制其他國家發展的手段。中國將以更加開放的思維和舉措推進國際科技交流合作，同各國攜手打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境。

——中國將繼續推動構建新型國際關係。你輸我贏、贏者通吃不是中國人的處世哲學。中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，積極發展同各國友好合作關係，不斷深化南南合作，更加積極地參與全球經濟治理，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

習近平最後強調，人類只有一個地球，人類也只有一個共同的未來。無論是應對眼下的危機，還是共創美好的未來，人類都需要同舟共濟、團結合作。實踐一再證明，任何以鄰為壑的做法，任何單打獨鬥的思路，任何孤芳自賞的傲慢，最終都必然歸於失敗！讓我們攜起手來，讓多邊主義火炬照亮人類前行之路，向著構建人類命運共同體不斷邁進！

責任編輯：蒯宇澄

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