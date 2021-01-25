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【春節防疫】內地發布就地過年通知 要求人員流動降到最低

社會熱點 22:05 2021/01/25

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中國國務院辦公廳印發通知，要求合理有序引導群眾就地過年，疫情高風險地區民眾均應「就地過年」，把人員流動降到最低；中風險地區群眾原則上就地過年，低風險地區則要倡導民眾非必要不出行。當局並要求各地做好就地過年生活保障工作。

低風險地區提倡非必要不出行

央視新聞聯播報道，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發了「關於做好人民群眾就地過年服務保障工作的通知」。

通知要求，疫情高風險地區群眾均應就地過年，把人員流動降到最低，防止因人員流動導致疫情傳播擴散。中風險地區群眾原則上就地過年，特殊情況需要出行的，需經屬地疫情防控機構批准。低風險地區倡導群眾就地過年，非必要不出行。

通知並要求，機關、事業單位和國有企業人員要帶頭就地過年，引導外地農民工、尚未離校的師生就地過年。確需出行人員原則上不前往中高風險地區。

通知要求，切實加強生活物資保障和能源保供，特別是大中城市要提前安排，充分準備；引導和支持農貿市場、超市賣場保持正常運營，確保生活必需品不斷檔、不脫銷，增加網絡、電視、廣播等文化體育節目供應等，最大程度滿足就地過年民眾的購物、休閒、娛樂等出行需求。

內地今年春運將從1月28日開始，3月8日結束，共計40天。官方此前預估春運期間將載運旅客17億人次左右，雖然比2019年下降4成多，但與2020年相比，將增加1成多。

隨著官方不斷明確「就地過年」的政策，並要求返鄉必須持有7日內核酸檢測陰性證明、返鄉後還要進行14天居家健康監測，預計今年春運人潮將明顯減少。

【春節防疫】返鄉須持檢測證明 深圳多間醫院排長龍

 【新冠疫情】多地銀彈鼓勵就地過年 深圳派2000萬數字人幣紅包

責任編輯：蒯宇澄

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