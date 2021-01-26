白宮：拜登耐性看待中美關係 重審特朗普中國政策

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，拜登政府會以耐性態度看待中美關係。她指，這意味拜登政府會咨詢美國盟友、美國國內民主與共和兩黨，並會展開跨部門評估如何處理中美關係。

普薩基周一（25日）稱，拜登政府亦正就與中國投資與其他事項相關事宜，研究一系列不同監管行動。

彭博社稱，普薩基表態說明拜登政府可能改變特朗普政府的措施。但拜登本人並未示意會有所改變，他上月向《紐約時報》稱，自己上任後不會對特朗普的中國關稅有任何即時行動。

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中國3大電訊公司，中國移動、中國聯通與中國電訊，上周在拜登上任後要求紐約證交所重審除牌決定。特朗普去年簽署行政命令，禁止美方宣稱「與解放軍有關」中國企業在美國掛牌，命令今年1月11日生效。若拜登不採取任何措施，美國投資公司要在11月11日前出售相關資產。

中國國家主席習近平周一在達沃斯世界經濟論壇視像演講，表示世界應堅持開放包容，不搞封閉排他；多邊主義的要義是國際上的事由大家共同商量著辦，世界前途命運由各國共同掌握。在國際上搞「小圈子」、「新冷戰」，排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫鈎、斷供、制裁，人爲造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗。

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責任編輯：連兆鋒