【中印衝突】印度據報永久禁用TikTok、Wechat等59中國App

中印邊境衝突未平，兩國關係持續緊張之際，印度傳媒報道，印當電子和信息技術部通知，將永久禁用59個中國App，包括TikTok（抖音）、WeChat（微信）、百度、阿里巴巴的UC Browser。

《印度時報》（Times of India）周一（25日）報道，印度政府最初實施禁令時，給予59個App機會，解釋自己在遵守隱私和安全要求方面的立場。不過，當局對這些公司的回應或解釋不滿意。

官方消息稱，上周永久禁令發布之際，有關公司已收到通知。被永久禁用的App還包括微博、小米的Mi Community。

印媒引述TikTok代表回應稱，該公司正在評估這則通知，並將在適當情況下做出回應。小米發言人則稱，小米印度將遵守所有政府命令，同時與相關利益攸關方合作。

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中方曾促印度糾正歧視做法

中國外交部去年11月曾批評，印度禁用中國App，明顯違背市場原則和世貿組織規則，嚴重損害中國企業合法權益，中方堅決反對。而中國政府一貫要求中企在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上開展對外合作，印度政府有責任根據市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益。

中方又強調，中印經貿合作的本質是互利共贏。印方應立即糾正歧視性做法，避免給雙方合作造成更大傷害。

中印去年6月爆發半世紀以來最嚴重邊境軍事衝突後，雙方緊張關係升溫，印度並以國家安全為由，加大對中國科技公司的壓力，先後4次禁用有中國背景的App。

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責任編輯：林佩怡

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