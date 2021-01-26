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【中美科技戰】美國芯片業籲拜登重審出口中國限制

國情動向 10:44 2021/01/26

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美國芯片（晶片）業界組織向拜登政府喊話，呼籲重審特朗普政府設立的對中國出口芯片限制，並就防止向中國出售涉及國安科技議題與美國盟友合作。

半導體設備與材料國際（SEMI）周一向拜登商務部長提名人雷蒙多（Gina Raimondo）發信，表明特朗普政府的單方面措施，令任何潛在好處都可能會因為時間而減退，同時不必要地傷害美國芯片產業，並把業界置於易受到別國報復的位置。

SEMI呼籲，華府應採取與荷蘭、德國、英國、日本及南韓等盟友協調的方式，來保持業界在全球市場的競爭力，制定共同應對中國的目標。

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SEMI總裁馬諾查（Ajit Manocha）稱，所有主要國家一同參與的多邊規管模式，方能令市場變得公平、將效率最大化，並把對美國國安與經濟競爭力的損害降至最低。

馬諾查又指，美國芯片業的競爭對手，正在不受美國出口限制下銷售自己的產品。他批評特朗普政府推行限制措施前未有徵詢外界意見，也沒有明確的宏觀政策，這個「極不尋常的過程」造成了意料之外的後果。

SEMI敦促雷蒙多上任後，盡快糾正特朗普政府去年8月同時限制外國公司向中國華為出口的措施，指禁令衝擊到外國芯片生產與測試設備。SEMI又要求拜登政府，盡快處理特朗普政府推積、變相否決的業界出口申請。

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責任編輯：連兆鋒

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