【中國經濟】人行馬駿倡永久取消GDP目標 提4理由

中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿，近日在一場研討會上表示，中國今年開始應該永久性取消GDP增長目標，把穩定就業和控制通貨膨脹，作為宏觀政策最主要的目標。

據中國財富管理50人論壇周一（25日）在官方微信公眾號發布，馬駿在「中央經濟工作會議解讀與當前經濟形勢分析」專題研討會上，提出繼續設立GDP增速目標的問題，一是地方可能習慣性層層加碼，把GDP目標定得很高，加大隱性債的金融風險，因為靠借錢投資拉動GDP，比其他辦法容易；二是強調GDP考核，難免出現一些地方虛報增長速度問題。

此外，由於基數效應，今年GDP增長可能達到8.5%，馬駿說，「那是否應該把2020年的目標定到8.5％？假如定了，2021年突然掉到5點幾，解釋起來就很費勁」。

穩就業、控通脹作主要目標

第四，把穩定就業、控制通貨膨脹作為宏觀調控的主要目標，是市場經濟下各國宏觀經濟管理的普遍做法。他稱，現在所有發達國家和絕大部分中等收入國家，都已放棄GDP增速作為宏觀調控的目標。

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他認為，財政部門可將其作為一個基礎來進行財政收支的預測，投資部門可以將其作為基礎來預測投資行為，但不應該將其作為考核地方政府官員業績的指標。去年不設GDP增長目標是非常正確。

受新冠肺炎疫情影響，去年政府工作報告決定當年不設定GDP增長目標。而去年中國經濟在首季探底後逐季回升，全年增長2.3%，是全球唯一實現正增長的主要經濟體。

貨幣政策適度轉向 A股泡沫已現

對於貨幣政策，馬駿認為應適度轉向。他指出，槓桿率上升的非常快，要求貨幣政策開始調整；有些領域的泡沫已經顯現，經濟增速大幅下降下A股出現如此牛市，不可能與貨幣無關；上海、深圳等地樓價上漲，都與流動性和槓桿率的變化有關。他稱，如果今年貨幣政策不轉向，會導致中長期更大的經濟、金融風險。

不過，貨幣政策轉向不能太快，目前通脹不高，PPI不會漲太多，地方政府和商業銀行強烈要求要保持貨幣政策的連續性，認為為轉得太快會認為導致項目停工、爛尾、壞賬等問題。

去年底的中央經濟工作會議提出，2021年宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持續性。要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持對經濟恢復的必要支持力度，政策操作上要更加精準有效，不急轉彎，把握好政策時度效。保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定，處理好恢復經濟和防範風險關係。

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責任編輯：林佩怡

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