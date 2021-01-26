印媒：中國在印度洋繪製海圖助發動潛艇戰 真正目標是美軍？

▲ 印媒估計中國繪製海圖是為了打潛艇戰

中印關係隨著邊境衝突再次陷入緊張，印媒報道，中國海洋調查船正在印度洋東部繪製海底地圖，收集可用於軍事上的數據。報道引專家指，中國取得的數據可幫助潛艇導航，或提高發動潛艇時不被發現的機會。內媒則批評是借機炒作，報道與事實不符。

《ThePrint》根據最新的衛星圖片指，中國科學考察船「向陽紅03」正在印度洋作業，於蘇門答臘以西以某種路徑進行搜索任務。上周，這艘調查船也在印尼領海中「摸黑操作」，即在未透露其位置的情況下進行工作，很可能使用水下滑翔機以繪製海床圖。

印專家：中國潛艇或正尋找美軍傳感器

「我的懷疑的是，除了進行民用研究外，這些艦船可能還在為中國海軍收集信息，包括洋流，深度，水的鹽度，這些都與潛艇戰有關。」印度專家薩頓指出，水文數據是不分民用和軍用的，這意味著它可以被用於民用和軍事兩種目的。隨著中國海軍擴大，潛艇能力加強，印度洋東部可能會引起他們的特別興趣。這些調查的數據可能會幫助潛艇導航，或提高潛艇潛航作戰的成功率。

薩頓又指，在過去2年間，有四艘中國調查船特別活躍，其中「向陽紅06」在印度洋部署了至少12艘水下滑翔機。他推測，一些靠近印尼、安達曼和尼科巴群島的調查活動，可能與尋找美國海軍著名的「魚鉤」傳感器網絡有關，這些傳感器是用來追蹤中國潛艇。

內媒批炒作：調查船執行航天測控任務

內報指有關報道失實，印媒炒作的2020年進入印度洋行動的兩艘所謂中國調查船，實際上是「遠望系列」航天測量船。它們執行的都是遠洋航天測控任務，主要任務是保障衛星的成功發射。事實上，中國作為《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）的締約國，一貫按照公約有關規定開展海洋科研，印度媒體頻繁炒作，甚至臆測中國船隻的相關行動，其目的都十分明顯。

責任編輯：陳建錫

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