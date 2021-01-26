北京市住建委：嚴查資金違規進入樓市是今年工作重點

前有上海深圳出台新規打擊假離婚、假結婚買樓，北京市亦公布，打擊惡意炒作和違規資金進入樓市，是今年整頓房地產市場秩序的重中之重，近期就將開展專項行動。

「十四五」開局之年 北京堅持「房住不炒」

北京市住建委黨組書記王飛昨晚（25日）在一檔節目上表示，「十三五」期間，北京的房地產調控基本做了三穩，穩地價、穩房價、穩預期。他還給出一組數據，根據國家統計局發布的價格指數看，全市新建商品住房價格上漲了3.5%，二手房價格上漲了2.6%，都是在合理區間，在北上廣深四個一線城市橫向比中處於中下游，基本上實現了穩的目標。

據路透社報道，王飛表示，今年是「十四五」開局之年，北京要堅持「房住不炒」。「接下來，北京市住建委將嚴查資金違規進入房地產市場和中介炒房、投機炒作。」王飛稱，這項工作將是2021年的重中之重。

王飛還提到北京市的租房政策，群眾可通過申請公租房、領取市場租房補貼等形式通過租房來滿足基本住房需求。

除了市民熟悉的公租房，北京還推出了集租房，特點是面積不大功能全、中小戶型品質高、單套租金總價低，適合新市民、年輕人租住。截至目前，北京集租房項目已開工44個，可提供房源約5.75萬套。預計今年北京將有5,000套集租房可以提供運營。

同時，北京還有利用閑置商場、寫字樓、廠房等改建而成的職工集體宿舍，提供的是小戶型、低租金的床位式租賃住房，主要為園區單位務工人員解決「一張床」的問題。

【中國樓市】滬深樓市升溫調控加碼 劍指假結婚假離婚買樓

一線樓市年末成交火熱 北京樓市成交量創近4年新高

值得注意是，近期地方「兩會」中，「規範住房租賃市場」成高樓市調控的高頻詞。

內媒《證券日報》引述貝殼研究院首席分析師許小樂認為，歷年地方「兩會」及全國「兩會」，都是樓市政策的風向標，也是了解、預判接下來房地產市場發展方向的重要依據。結合此前發布的「十四五」規劃建議來看，「促進住房消費健康發展」、「完善長租房政策，擴大保障性租賃住房供給」等內容，顯然也將成為今年地方發力樓市調控的重點內容。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道