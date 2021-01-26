中國與新西蘭簽署升級版自貿協定 這些商品入華免關稅

中國在貿易方面持續鞏固「朋友圈」，周二（26日）與新西蘭簽署升級版自貿協議，這將令新西蘭的出口商品有更多機會進入中國，料每年減少數百萬美元出口合規成本。其中，新西蘭99%木材和紙品將免關稅。

中國商務部部長王文濤與新西蘭貿易和出口部長Damien O'Connor，以視像方式簽署中新自貿協定升級議定書。這是中新自貿協定2008年4月簽署、10月實施後，時隔12年成功升級。有關協定已於2019年11月達成，但之前有待中國正式簽署。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）確認該協議簽署，並指在面臨嚴重的大流行和全球經濟危機之際，該協議的重要性。新西蘭指出，協議令該國與中國的現有自由貿易協定「現代化」，並確保該協議在未來十年仍然適用。

出口成本 年減數百萬美元

外電報道，升級版協議降低對華出口難度，預計將令新西蘭出口的合規成本，每年減少數百萬美元。

拜登顧問：中國加入RCEP 給美敲響真正警鐘

【中美2021】中國2：0拜登 歐洲也少理美國統戰

據Damien O'Connor聲明，升級版協議還意味新西蘭對華貿易額達近30億新西蘭元的木材和紙品，99%將獲得免關稅准入。現有乳製品出口條件得以維持，大部分產品的所有防禦性關稅將在1年內取消，奶粉關稅3年內取消。這意味到2024年1月1日，新西蘭出口至中國的所有乳製品將是零關稅。

中國官媒新華視點報道，中新自貿協定升級，將讓兩國人民享受更大開放紅利。中方在RCEP基礎上，對新西蘭進一步擴大航空、教育、金融、養老、客運等領域開放。新西蘭在特色工種工作許可安排中，則將中國公民申請量較大的漢語教師和中文導遊赴新就業的配額在原有基礎上分別提高到300名和200名。

在2008年，新西蘭成為首個與中國簽署自由貿易協定的已發展國家。目前中國是新西蘭最大的貿易夥伴，一年貿易額超過320億新西蘭元。

值得注意，中新簽署升級版貿易協議之際，中國與新西蘭的鄰國澳洲關係惡化。今年新西蘭將主辦亞太經合組織（APEC）峰會，該國已表示，願意幫助澳洲與中國協商休戰。

中澳貿易衝突重創澳洲經濟 「創傷」恐難以治癒？

中澳角力誰輸得多？澳洲可能好多人失業

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁