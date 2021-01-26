韓面板廠11人涉向中國洩三星「核心技術」 法院判無罪

南韓最大面板製造設備企業Toptec的11名員工，2018年被控向中國非法洩露旗下客戶三星顯示器（Samsung Display）的曲面屏技術，引起廣泛爭論。南韓水原地方法院近日裁定指控不成立，意味著案件告一段落。

韓國水原檢方指控Toptec向中國公司洩露了Samsung Display的OLED面板3D貼合（3D laminator）技術，該技術能使曲面屏智能手機的玻璃與OLED面板貼合在一起，被認定是南韓的國家核心技術之一。Toptec的多名員工被訴違反國家技術保護法、反壟斷法以及商業秘密保護法。行政總裁Bang In-bok及另外兩名員工被判入獄等待審判。

但韓國水原法院最新判決指，Toptec出口到中國的3D貼合技術不應被列為國家核心技術。另外，Samsung Display宣稱某些技術是商業機密，實際上是客戶必須向設備製造商提供的信息，因此很難被視作機密。

法院又接納Toptec的解釋指，3D貼合技術已經廣泛商業化，並不是商業機密。該公司還表示，與機器相關的技術由其自己開發。相關設備由Toptech製造，而規劃、設計和結構由三星提供或雙方聯合開發。

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁