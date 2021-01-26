  • 22°C
香港時間 : 2021126日 (二) 14:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】地方GDP增長目標陸續出爐 低基數下較保守？

經濟脈搏 14:02 2021/01/26

分享：

隨著地方兩會陸續召開，多省市今年GDP增速目標相繼出爐，多數定在6%以上，在低基數作用下，這較國際組織、市場機構的8%-9%左右預測保守。

專家認為，今年中國經濟仍然面臨疫情、中美貿易摩擦等外部不確定性，國內消費是否能恢復正常也有待觀察，6%以上的增長目標比較務實。

受疫情影響，去年政府工作報告未設定當地經濟增長目標。最終，中國去年GDP突破100萬億元，按年增長2.3%，成為全球唯一實現正增長的主要經濟體。地方而言，多數省份經濟經濟恢復正增長。

京滬粵目標6%以上 考慮疫情及中美關係影響

據內地「21世紀經濟報道」梳理發現，廣東、上海、北京將今年GDP增​​速目標統一設定在6%以上；近年經濟增速較快的中部省份，包括河南、湖南、山西，則給出更高增長目標，介乎7%-8%。去年受疫情影響最大的的湖北，以及受自貿港政策利好的海南，今年經濟增長目標設定均在10%以上。

【中國經濟】人行馬駿倡永久取消GDP目標 提4理由

【十四五規劃】北京今年GDP增長目標6%  率先落地金融對外開放

中山大學嶺南學院經濟系教授林江認為，對廣東而言，今年要實現6%以上的增長，需要勇氣亦不保守。主要是今年疫情未完全消失，廣東外貿佔比很大；中美關係也面臨變數。廣東GDP連續32年冠全國，基數很大，6%以上的增長要付出努力。去年，廣東GDP突破11萬億元，按年增長2.3%。

至於北京，去年經濟按年增長1.2%，低於全國平均水平。北京社科院副院長趙弘認為，今年北京要6%以上的增長是有望實現，但目前國內疫情有所反彈，加上歐美疫情蔓延，今年經濟運行不確定性仍較大。

報道指出，考慮到今年仍然會執行減稅降費政策，各地財政收入增速較GDP增速要低。而今年作為「十四五」開局之年，為加快構建新發展格局，各地在擴大內需、創新驅動方面推出諸多舉措，比如北京、廣州、深圳、鄭州、洛陽等將大力推進國際消費中心城市建設，各地還將培育一批區域消費中心城市。

【中國GDP】經濟「三馬車」喜中憂　消費稍遜不利雙循環？

「就地過年」避疫   春節消費雪上加霜

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中國經濟】人行馬駿倡永久取消GDP目標 提4理由
今日
【中國經濟】人行馬駿倡永久取消GDP目標 提4理由
【十四五規劃】北京今年GDP增長目標6% 率先落地金融對外開放
2021/01/24
【十四五規劃】北京今年GDP增長目標6% 率先落地金融對外開放
中國GDP殺上百萬億 成百年最貼近美國「挑戰者」
2021/01/19
中國GDP殺上百萬億 成百年最貼近美國「挑戰者」
中國GDP收復失地 「後疫情」大國角力贏先機（附組圖看數據）
2021/01/18
中國GDP收復失地 「後疫情」大國角力贏先機（附組圖看數據）
中國GDP去年升2.3%　全球主要經濟體唯一正增長（附組圖看數據）
2021/01/18
中國GDP去年升2.3%　全球主要經濟體唯一正增長（附組圖看數據）
疫情 經濟 貿易 中美關係 GDP 人大政協兩會 中國 北京 上海

下一篇文章

中國與新西蘭簽署升級版自貿協定 這些商品入華免關稅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

內媒：歐美擬停向中國供應汽車芯片 車廠面臨二揀一
內媒：歐美擬停向中國供應汽車芯片 車廠面臨二揀一
【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？
【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？
【中國經濟】人行馬駿倡永久取消GDP目標 提4理由
【中國經濟】人行馬駿倡永久取消GDP目標 提4理由
中國太空站建造全曝光 2022建成抗衡美國霸權（組圖，有片）
中國太空站建造全曝光 2022建成抗衡美國霸權（組圖，有片）
中國超越美國！去年外國直接投資流入冠全球
中國超越美國！去年外國直接投資流入冠全球
習向拜登喊話：新冷戰把世界推向分裂 達沃斯談話全文
習向拜登喊話：新冷戰把世界推向分裂 達沃斯談話全文