【中國經濟】地方GDP增長目標陸續出爐 低基數下較保守？

隨著地方兩會陸續召開，多省市今年GDP增速目標相繼出爐，多數定在6%以上，在低基數作用下，這較國際組織、市場機構的8%-9%左右預測保守。

專家認為，今年中國經濟仍然面臨疫情、中美貿易摩擦等外部不確定性，國內消費是否能恢復正常也有待觀察，6%以上的增長目標比較務實。

受疫情影響，去年政府工作報告未設定當地經濟增長目標。最終，中國去年GDP突破100萬億元，按年增長2.3%，成為全球唯一實現正增長的主要經濟體。地方而言，多數省份經濟經濟恢復正增長。

京滬粵目標6%以上 考慮疫情及中美關係影響

據內地「21世紀經濟報道」梳理發現，廣東、上海、北京將今年GDP增​​速目標統一設定在6%以上；近年經濟增速較快的中部省份，包括河南、湖南、山西，則給出更高增長目標，介乎7%-8%。去年受疫情影響最大的的湖北，以及受自貿港政策利好的海南，今年經濟增長目標設定均在10%以上。

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中山大學嶺南學院經濟系教授林江認為，對廣東而言，今年要實現6%以上的增長，需要勇氣亦不保守。主要是今年疫情未完全消失，廣東外貿佔比很大；中美關係也面臨變數。廣東GDP連續32年冠全國，基數很大，6%以上的增長要付出努力。去年，廣東GDP突破11萬億元，按年增長2.3%。

至於北京，去年經濟按年增長1.2%，低於全國平均水平。北京社科院副院長趙弘認為，今年北京要6%以上的增長是有望實現，但目前國內疫情有所反彈，加上歐美疫情蔓延，今年經濟運行不確定性仍較大。

報道指出，考慮到今年仍然會執行減稅降費政策，各地財政收入增速較GDP增速要低。而今年作為「十四五」開局之年，為加快構建新發展格局，各地在擴大內需、創新驅動方面推出諸多舉措，比如北京、廣州、深圳、鄭州、洛陽等將大力推進國際消費中心城市建設，各地還將培育一批區域消費中心城市。

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責任編輯：林佩怡

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