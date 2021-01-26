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華為發布首款六核心CPU 卻曝露缺芯問題迫在眉睫

社會熱點 14:57 2021/01/26

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華為發布新的NOVA 7 SE樂活版

被美國裁制而無法取得先進芯片（晶片）的華為，近日為發布首款六核心處理器Kirin 820E，用在新手機nova 7 SE 5G樂活版上，反擊市場的不利傳聞。惟內媒報道，該CPU只是上代產品的降級版本，甚至有可能是庫存中的次貨，顯示華為的缺芯問題正在惡化。

報道指，nova 7 SE樂活版是原有nova 7 SE的改款，Kirin 820E則是Kirin 820的改款，它包括三個A76 2.22GHz大核心、三個A55 1.84GHz小核心，相比820少了一個2.36GHz A76超大核心，以及一個1.84GHz A55小核心，其製造工藝還是7nm，並繼續集成Mali-G57 MP6 GPU、巴龍5000 5G基帶、Da Vinci架構NPU核心。估計單核性能不會有太大差異，多核會有一定降低。

「現在華為還沒有辦法拿到新的芯片，用一顆少一顆，必須有效利用起來。」報道猜測，兩粒CPU的關係類似Kirin 9000E和Kirin 9000、Kirin 990E和Kirin 990的關係，即是Kirin 820庫存芯片中「殘次版」挑揀出來的，其屏蔽了瑕疵部分，並降低規格。

除了使用Kirin 820E的樂活版，華為此前還發表了nova 7 SE活力版，CPU則改用聯發科的天璣 800U，兩款 nova 7 SE改版的定價均為2,299人民幣起，比使用Kirin 820的nova 7 SE便宜1,000元。

華為要賣手機業務？ 官方回應：完全沒有計劃

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責任編輯：陳建錫

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