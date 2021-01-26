拜登對華政策挑戰：中美之間這投資規模 遠超官方數據

近年中美關係惡化，但最新一項研究顯示，中美之間的總體投資規模，比官方數字反映的大得多。外電稱，這突顯新上任的美國總統拜登的外交政策團隊面臨的挑戰。

該份榮鼎諮詢（Rhodium Group）撰寫的報告，周二（26日）由美中關係全國委員會發布。

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報告估計，截至去年底，美國投資者持有中國實體發行的1.2萬億美元股本和債務證券，是美國財政部官方數據所顯示水平的五倍。報告指出，大多數差異是因中國公司利用複雜的法律結構，從避稅天堂發行股票，並在美國交易所交易。

同時，中國持有美國債券一度高達2.1萬億美元，比官方數字高出36%。差距的主要是官方數據來源對股權投資分類不準確，因為投資者為繞開北京方面的資本管控而動了些手腳，或者利用香港作為投資媒介。

若割裂兩大經濟體 「各類人將蒙巨大損失」

榮鼎諮詢副總監Adam Lysenko表示，如果繼續把世界上兩個最大的經濟體割裂，「各類人都將蒙受巨大損失」。

但他補充，由於資本管控，中美之間的金融一體化程度較低。若果政策放鬆，兩國合計證券投資規模將超過9萬億美元，目前僅為3萬億左右。

美國前特朗普政府，去年11月頒布行政命令，要求美國投資者不得投資被認為與中國軍方有關的企業。投資者普遍認為，新政府不會迅速撤銷任何一項禁令。

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責任編輯：林佩怡

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