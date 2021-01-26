【台海】解放軍軍機5度進入台西南空域 與美偵察機擦身而過

▲ 中美軍機在台海擦身而過

台海局勢一觸即發，解放軍軍機今日（26日）5度進入台灣西南空域，其中一架運-8G電子干擾機，與美國海軍的EP-3E偵察機交錯擦身而過。台灣亦派出戰機起飛，進行全程監控。外媒引述專家分析指，中國擴大對台干擾，不排除是在測試拜登對台的支持程度。

對於有關行動， 解放軍過去多次表示，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法。

▲ 中美軍機的飛行路線

專門追蹤飛機動態的Twitter專頁Aircraft Spots披露，美國軍機當日上午從巴士海峽現身，經西南空域朝中國方向前進，而解放軍軍機同時也現身西南空域，與前者的方面相反。台媒根據空軍的廣播記錄發現，解放軍軍機分別在上午9時56分、10時17分、10時26分、10時49分，以及下午1時30分進入西南空域。台空軍均循例在空警戒，並廣播驅離。

外媒指，在過去一年間，中國為在海南的軍事基地中部署了更多的預警機和反潛機，並在海南島建造了一個足以容納航母的乾船塢。根據本月12日拍攝的海南東部沿海陵水、瓊海空軍基地的衛星照片，兩基地的停機坪上分別停放有8架和6架大軍飛機，不過照片的解析度太低，無法確認飛機類型。另外，解放軍海軍目前在陵水空軍基地已部署了空警-500預警機，以及其他偵察平台。

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【中美角力】中國軍力大躍進 拜登或重拾這冷戰時期策略

責任編輯：陳建錫

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