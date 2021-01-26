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【中國樓市】上海法拍房納入限購 補漏原有限購續震懾市場

經濟脈搏 16:05 2021/01/26

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新春伊始，一線城市加碼出招調控樓市。繼打擊假離婚買樓後，上海將法拍房（法院拍賣的房產）納入限購，分析認為，這是對原有限購的「補漏洞」，能確保限購限貸的效果，並繼續震懾市場，說明調控的政策儲備還有很多，會給市場中的亂象給予精准打擊。

此前無購房資格限制 法拍房熱度高

綜合內媒報道，上海市房管局25日表示，上海法拍房將納入限購，購買法拍房需具備本市購房資格。至此，京滬廣深四個一線城市全部對法拍房限購。

法拍房指法院強制執行拍賣的房屋，主要是銀行貸款糾紛、民間借貸糾紛、國家沒收、財產無主而產生的房源。根據相關規定，網絡司法拍賣起拍價不得低於評估價或者市價的70%。根據統計，2020年上海二手房成交突破30萬套，法拍房成交僅1,660套左右，佔比5‰，但上海法拍房因沒有購房資格限制，法拍房房價一度快速上漲，甚至超過普通的二手房。

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中原地產上海首席分析師盧文曦分析，法拍房雖然在交易中是非主流，但是從技術手段可以繞開限購的門檻。原先法拍房要求全額支付房款，但後來貸款也能解決部分杠杆問題，加上去年下半年樓市火熱，法拍房也成為投機的門路之一。此次法拍房施行限購是對原有限購的「補漏洞」，一是確保限購限貸的效果，另一方面繼續震懾市場，說明調控的政策儲備還有很多，會給市場中的亂象給予精准打擊。

限購同時 有銀行開始收緊貸款

盧文曦說，按道理來說，法拍房應該是一次性付款的，但目前也有機構可以解決法拍房的杠杆問題，現在有必要對限購升級。實際上，對於上海樓市調控，政策儲備還是很多的，比如為了房票，可以通過贈與的手段，使得一個人名下無房。所以今後也可以嚴格規定接受贈與是否也需要具備相應資質。另外，還可通過「限售」等舉措鎖住流動定，增加投機者持有成本等。所以口子收緊後，市場的火熱現像一定會降下去。

【中國樓市】滬深樓市升溫調控加碼 劍指假結婚假離婚買樓

另一方面，上海也收緊貸款。內媒指，工商銀行面向上海地區、購買一手二手及法拍房等個人住宅（商用除外）中所繳納稅費的分期貸款產品被全面叫停。此前，該行這款產品可貸款金額最高可達到房產價值的10%、年化利率約3.4%，貸款用於刷卡分期支付購房過程中需繳納的稅費。

不過，另一家有同類產品的上海當地銀行仍然可以受理相關業務。但該銀行的個貸經理提醒，「要辦得抓緊，現在已經收緊，隨時有可能要停。」

責任編輯：尹航

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