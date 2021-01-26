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【中美角力】京冀拜登政府 汲取前朝對華錯誤政策教訓

國情動向 16:56 2021/01/26

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美國總統拜登上任不足一周，中方再向拜登喊話。中國外交部發言人趙立堅周二（26日）表示，    希望美國新一屆政府能夠汲取特朗普政府對華錯誤政策的教訓，採取積極建設性的對話政策。

國家主席習近平周一（25日）在世界經濟論壇「達沃斯議程」視像對話會上致辭，提到要堅持開放包容，不搞封閉排他，並間接對拜登新政府喊話，強調在國際上搞「小圈子」、「新冷戰」，排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫鉤、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗。

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）回應稱，習近平的呼籲不會改變拜登政府的戰略方法。她又稱，美國正與中國展開激烈競爭，拜登希望「耐心」處理與中國的關係。

習近平暗勸拜登：叢林法則只帶來人類災難（直播重溫）

習向拜登喊話：新冷戰把世界推向分裂 達沃斯談話全文

白宮：拜登耐性看待中美關係 重審特朗普中國政策

趙立堅周二在外交部例行記者會上稱，過去幾年特朗普政府犯下方向性錯誤，將中國視為戰略性競爭對手，甚至是威脅，採取一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤行徑，導致中美關係出現建交以來從未有過的異常嚴峻局面，不符合兩國人民根本利益。

促美勿把科技問題政治化

他指出，中美兩國合則兩利，鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。希望美國新一屆政府，能夠汲取特朗普政府對華錯誤政策的教訓，客觀理性看待中國和中美關係，採取積極建設性的對話政策，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

另外，美國國務院發言人周一表示，拜登承諾確保中國企業不能濫用和盜用美國數據，將確保美國的科技不支持中國的「邪惡行動」。美方需要採取全面戰略和更為系統性立場，來真正解決問題，而非過去幾年零散的立場。

趙立堅回應稱，中方一貫高度重視和積極致力保護知識產權，希望美方不要將科技問題政治化、武器化，停止對中國的無端指責抹黑，同國際社會一道，打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境。

【中美角力】美稱中國謀竊新冠疫苗成果 中方曾這樣反駁

【科技戰】習近平：維護知識產權領域國家安全

責任編輯：林佩怡

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