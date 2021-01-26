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【疫下春運】多地除夕機票劈至1折 民航局下令提供免費退票

社會熱點 18:00 2021/01/26

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內地春運將在周四（28日）開鑼，受新冠疫情反彈影響，各省市都呼籲、獎勵，甚至強制民眾就地過年，嚴重打擊民眾的出行意欲。多傳統條熱門航線的機票今年出現嚴重滯銷，甚至是年廿九、除夕的票都要打減價促銷，部分低至1折。民航局今日（26日）還下令，春運期間的所有機票，須向民眾提供退票改票服務，各航空公司可根據要求制定具體實施細則。

內媒根據訂票平台報價指，年廿九北京飛三亞票價低至476元（人民幣，下同），除夜低至306元，接近1折，而定價最高的僅1,810元，打了5.5折；年廿九上海飛成都票價低至370元，除夕低至250元，約1.1折，定價最高的僅1,490元，打了6.4折，1折至2折票有較多選擇。年廿九廣州飛重慶票價低至396元，約2.4折，除夕低至188元，約1.2折，定價最高的僅840元，接近5折。

此外，杭州飛昆明、廣州至成都、上海至成都、北京至成都、上海至重慶、廣州至鄭州、上海至瀋陽、廣州至西安、上海至西安等航線，降價幅度都超過一半。截止昨日（25日），機票預訂平均支付價格下降至651.36元，該價格與上周同期的2021年春運預售機票價格相比下降近100元，與2019年春運期間相比便宜近200元，創近5年來春運前機票預售平均支付價格最低點。

民航局下發通知稱，為響應國家合理有序引導群眾就地過年的號召，最大限度減少人員流動，切實降低疫情傳播風險，自27日0時起，購買28日至3月8日春節期間機票的旅客，均可辦理免費退票，或至少一次改期。此前已申請退票或改期者，不適用於本政策。

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責任編輯：陳建錫

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