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國產疫苗能對付變種病毒？ 中疾控：2個月完成升級

社會熱點 19:25 2021/01/26

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新冠毒病在各地出現變種，部分病毒株更會減弱疫苗效力。中國疾控中心表示，針對毒病突變可能導致現有疫苗效能下降的問題，政府內部已討論過相關預案，升級疫苗約需時2個月，工序並不復雜。

世衛疫苗研發委員會顧問、中疾控愛滋病首席專家邵一鳴表示，英國、南非和巴西均發現變種病毒，醫學界擔心現有疫苗可能無法有效應付，進而增加傳染風險。如要升級，國產疫苗只需在取得變種病毒株後，更換發酵罐中的種子病毒即可，不需進行任何調整。

他深入解釋，mRNA疫苗、滅活疫苗是應對變種最快的兩種技術路線，前者升級約需時數周，後者因要培育細胞、繁殖並滅活病毒，會比前者稍慢一些，但相差不會超過一個月。

對於現有疫苗對變種病毒的效力，他指疫苗對同源毒株保護好、對異源毒株保護差是正常現象，根據中國疫苗企業和實驗室研究，國產疫苗誘導的抗體對去年上半年在歐洲、南美、美國出現的病毒株的中和能力沒有變化，但對近期出現的英國、南非等變種病毒株的中和能力，確有不同幅度的下降。這並不表示現有疫苗失效，只要保護效力仍在一定範圍內，它仍被認為是有效。

他以流感病毒為例，指只有在疫苗對變種病毒的中和抗體下降到一定程度，加上變種病毒在流行中達相當佔比，才會考慮更換疫苗。

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責任編輯：陳建錫

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