▲ 崔天凱回應拜登耐性對中國：美國最應恢復這5樣

美國白宮表示拜登政府會耐性應對中國，咨詢美國兩黨與美國盟國如何處理中美關係。中國駐美國大使崔天凱表示，美國最應該恢復的，就是大國要有大國的樣子，大國要有大國的智慧、大國的自信、大國的樂觀、還要有大國的勤奮。

央視周三（27日）播出崔天凱專訪，主持人問如何看拜登會「耐心」面對中國，崔天凱表示，有耐心當然是好事，希望美方能好好回顧、反思最近這些年的對華政策，找到問題癥結所在，確實採取一個積極的、建設性的、向前看的、符合當今世界實際的對華政策。

崔天凱認為，光有耐心還不夠，還要有理性，還要有誠意。「白宮發言人基本上把中美關係定義為戰略競爭關係，對中國內外政策的一些看法不是那麼準確，」崔天凱希望美方能夠用耐心客觀認識中國、認識當今世界、認識中美關係。

白宮：拜登耐性看中美 重審特朗普政策

不管誰任美國總統，中美關係都不會變得很好？

崔天凱認為，中美之間如果想發展健康穩定的關係，要明確回答一個根本問題：兩個歷史文化、社會制度很不相同的國家能不能、要不要和平相處，聚焦合作，管控分歧，來真正造福兩國人民和國際社會；對於美國來說，能不能接受中國這個跟它很不相同的國家發展起來，能不能尊重中國人民追求美好生活的權利，這是個根本性的問題。

換誰當總統都要回答這個根本問題，如果對這個根本問題有一個清晰、明確、積極的回答，兩國關係當中的具體問題都能找到解決辦法。

還能到美國留學嗎？

崔天凱認為，到哪裡留學應該是同學和家長根據需要和客觀條件做出權衡和選擇。美國的科技和教育水平在世界上還是領先的，美國還有很多地方值得學習借鑒。

崔天凱相信美國還會成為留學目的地之一，「我們的態度應該是既不盲目崇拜，也不盲目排斥，不管到什麼地方留學，目的是要做更好的自己，而不是把自己變成別人。」

拜登對華挑戰：中美間這投資規模 遠超官方數據

拜登中國「蜜月期」剛開始就告終 美專家籲先這樣做

中國駐休斯敦總領事館會恢復嗎？美國駐成都的呢？

崔天凱表示，解鈴還需繫鈴人，美方應該表示出善意，現在拜登政府剛剛上任，雙方還沒有開始討論這個問題。

就中國何時恢復美國駐成都領事館，崔天凱表示，中美相互之間關閉總領館並不是中方要做的，也不是中方第一個做的，「先做的人是不是應該採取糾正的行動？」

中美貿易戰還會繼續嗎？

崔天凱表示，中方歷來反對所謂的貿易戰，「如果有人一定要把貿易戰強加給我們，我們也不怕，可以奉陪到底。」

美國商界人士普遍希望兩國關係儘早重回正軌，給雙方企業一個正常的、有利的營商環境。中方一直在積極為雙方正常經貿關係做出努力，「儘管美國強加給我們關稅戰、貿易戰，儘管有疫情影響，但我們的改革開放從來沒有停步，我們的營商環境不斷在改善，這在美國工商界也是有公論的。」

美國芯片業籲拜登 重審出口中國限制

中國軍力大躍進 拜登或重拾這冷戰策略

中美關係目前在最低谷嗎？還可能更低嗎？

對此，崔天凱認為，這完全取決於雙方做出什麼樣的政策選擇，如果有一方一定要做出錯誤的選擇走向對抗，情況會比現在更壞，「但我們應該向好的方向努力。」

中美關係變化是絕對的，不變是相對的，關鍵是往哪個方向變化，這取決於雙方能不能相向而行，是否能對中美關係戰略框架達成一定共識，取決於美國新政府究竟出台什麼樣的政策。

崔天凱表示，從長遠的歷史角度看，中美之間只有「合作」這個唯一正確的選擇，只要雙方能夠做出這樣的選擇，堅定不移地克服困難，朝著這個方向努力，中美關係應該能夠迎來一個光明的前景。

中美撤關稅無望？但緊張或因這稍緩

美媒：中國使世界經濟不能沒有它 拜登最大挑戰

拜登中國政策悄悄變 命中紅心了？

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒