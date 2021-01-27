【中國經濟】12月工業企業利潤 按年大增20.1%

中國經濟從新冠肺炎疫情中強勁復甦，工業利潤增速加快。國家統計局公布，去年12月，規模以上工業企業實現利潤總額7071.1億元，按年增長20.1%，增速比11月加快4.6個百分點，連續第八個月正增長。全年計，去年工業企業利潤總額64516.1億元，按年增長4.1% 。

國家統計局工業司高級統計師朱虹表示， 企業利潤逐季回升，單月連續 7 個月較快增長。 工業企業生產經營持續穩定恢復，企業盈利實現了快速企穩、持續向好。但 同時要看到，工業企業仍面臨著應收賬款較快增長、庫存增加和現金流壓力較大等問題。

製造業 拉動明顯

隨著大規模減稅降費、減租降息等一系列助企紓困政策措施持續顯效，各類市場主體活力增強，各種所有製工業企業利潤全面提升。2020年，規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額按年下降2.9% ， 降幅較前三季度大幅收窄 11.4 個百分點 ；股份制企業增長3.4% ；外商及港澳台商投資企業增長7% ；私營企業利潤總額增長3.1% 。

利潤增長面超過六成，製造業拉動作用明顯。41個工業大類行業中，26個行業利潤總額按年增加，15個行業減少。其中，專用設備製造業利潤總額比上年增長24.4%，化學原料和化學製品製造業增長20.9%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長20.3%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長17.2%，通用設備製造業增長13%。

石油和天然氣開採業利潤則按年下降83.2%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降26.5%，煤炭開采和洗選業下降21.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降7.5%。

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責任編輯：林佩怡

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