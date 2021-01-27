▲ 短中長期推演拜登對中國 中美至少還要緊張4年？

美國拜登政府有意「耐性」應對中國，首先集中處理美國國內矛盾，惟這不代表中美關係緊張一定能夠放緩。從中長期看，拜登與民主黨2022年需要面對美國中期選舉，2024年還要應付另一屆大選，對中國強硬已成美國「政治正確」下，中美也許要4年之後才有機會出現真正轉機。

《三聯生活周刊》在微信公眾號發表文章，以短期、中期和長期視角，推演拜登任期不同時間中美關係的走勢。

從短期來看，中美關係不會立即發生明顯變化。主要原因在於，拜登上任伊始，最緊迫的任務還是先處理好美國國內的事務。首先是新冠疫情，已經帶走了40多萬美國人生命，這也是導致特朗普敗選的主要原因。拜登競選時已承諾，一定比特朗普更好應對疫情，上任後自然也不敢絲毫怠慢。

其次是美國經濟。拜登上任前已宣佈1.9萬億美元的大規模經濟刺激計劃，以拯救被疫情重創的美國經濟。拜登還提出了很多不同於特朗普時期的經濟改革方案，其中引人關注的是對富人加稅。特朗普時期曾經推出過大規模減稅，拜登如何排除壓力對富人加稅，比特朗普的減稅更富挑戰。

此外，美國社會過去4年遭遇前所未有分裂，拜登就任前，美國國會發生震驚世界的騷亂。拜登就職演說中，「團結」（unity）成為最核心的關鍵詞。如何最大程度團結美國社會，是拜登上任後的另一頭號任務。

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相比美國國內的動盪，中美關係雖然也非常重要，但在短期之內，還不是拜登需要馬上著手解決的頭等大事。

上任初期，拜登政府大概率會延續特朗普的對華政策。在中美經貿領域，特朗普給給拜登政府留下了兩份重要「遺產」。第一是對來自中國的3,600億美元商品徵收高額關稅，拜登已經表示不會立即取消。第二是2020年初簽訂的中美經貿第一階段經貿協議，這份協議到目前為止依然有效。

按照該協議，從2020年1月1日到2021年12月31日，中國要確保擴大自美採購和進口製成品、農產品、能源產品和服務不少於2,000億美元。拜登就職前表示會暫時維持這份協議。美國新財長耶倫也表示，會審查協議執行情況。疫情衝擊美國出口下，中國在今年底前要完成全部採購有一定挑戰。如果拜登決定原封不動維持協議，中國今年會面臨較大採購壓力。

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從中期看，理順美國國內事務之後，拜登政府可以開始將更多精力放在中美關係上，拜登會逐漸擺脫特朗普的影子，在對華政策上注入更多自己的想法，中美關係會真正開始新一輪博弈。

在經貿領域，拜登不會像特朗普一樣將關稅大棒作為主要武器。拜登認為高關稅其實是給美國公司和消費者加稅，所以在高關稅上可能會有所讓步。但是拜登多次強調聯合盟友共同對抗中國，這是拜登和特朗普的最大區別。

拜登就職當天，歐盟委員會主席馮德萊恩表示「經過長達4年之後，歐洲再次在白宮有了一個朋友」。這相信反映了歐洲的普遍心態。如果拜登願意重新攜手，美國和歐洲有可能重新迎來蜜月期。

特朗普奉行「美國優先」的戰略，對中國雖然施加了很大壓力，但和歐洲等傳統盟友也漸行漸遠，在特朗普的最後任期之內，中國還和歐盟達成了中歐投資協定談判。如果拜登重新擁抱歐洲，中歐投資協定也將面臨一定的變數。所以對中國來說，到底是特朗普的關稅大棒更有殺傷力，還是拜登的圍堵戰略更致命，唯有時間才能給出真正的答案。

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和特朗普相比，拜登過去對中國其實還算是友好人士，不過擔任總統之後，拜登的對華政策將受到很多限制，如果留下對華軟弱的形象，將會影響拜登在美國國內的執政能力。

2022年，美國會迎來中期大選，雖然其重要性不及總統大選，但將在未來幾年對拜登政府產生重大影響。今年年初，民主黨成為參議院的多數黨，這是2008年以來民主黨第一次同時控制了白宮和國會，為拜登執政打下了極好的開局。

不過，這並不意味著拜登政府可以高枕無憂，2022年的中期大選將是共和黨的反擊機會。對拜登政府而言，如果在執政的頭兩年對中國顯得過於友好，共和黨就有可能在2022年的中期選舉中強勢反擊，只要共和黨奪回參眾兩院中的一個，拜登在剩餘任期內就將成為跛腳鴨總統，施政能力會處處受到掣肘。

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從長期看，拜登更要考慮4年後的總統大選。美國國會騷亂之後，在特朗普的最後幾天任期之內，美國眾議院還要堅持對特朗普提起彈劾，主要目的就是希望給特朗普定罪，4年之後特朗普將失去再次競選總統的機會，唯有如此才能將特朗普的政治生命徹底終結。但是，如果彈劾最終不成功，特朗普就還有東山再起的可能。

如果4年之後拜登能夠成功連任，中美關係或許能夠迎來短暫的緩和機會。沒有了競選壓力，拜登可以在更多層面和中國展開合作，比如氣候變化、朝核問題等等，中美經貿層面的摩擦將會有所放鬆，中美關係可以回到一個相對正常的狀態。

不過，4年之後，劇情的發展還有另外一種可能。如果拜登的表現如果令美國選民失望，特朗普還有可能捲土重來。在告別儀式上，面對前來送行的支持者，特朗普留下一句意味深長的話——再見，我會以某種形式回來的。

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責任編輯：連兆鋒