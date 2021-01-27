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拜登商務部長提名人誓言強硬對華 惟拒絕承諾這件事

國情動向 11:09 2021/01/27

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美國新任拜登提名的商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），周二（26日）在參議院商務委員會作證展示對華強硬對立場，將積極行動對抗中國「不公平」的貿易行為。她又誓言保護美國電訊網絡不受中國影響，但拒絕承諾繼續將華為列入黑名單。

綜合外電報道，雷蒙多表示，中國顯然有違反競爭的行為，向美國傾銷廉價鋼鐵和鋁，損害美國工人利益、企業競爭能力。她稱，將動用美國商務部所有可用工具，包括貿易制裁，「為美國工人創造公平的競爭環境」。

雷蒙多在參議院商務委員會作證。

雷蒙多又說，會盡其所能，保護美國人和美國的網絡不受中國干涉或任何形式的後門影響，並點名華為和中興。被問到是否繼續將華為列在經濟黑名單上，她表示會評估這個政策，並與議員、業界和盟友協商，對最有利於美國的國家和經濟安全的情況做出判斷。

共和黨人促勿對華手軟 空談強硬

共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）希望，希望新上台的拜登政府不要對中國「手軟」。眾議院外交事務委員會共和黨領袖麥克考（Michael McCaul）和共和黨參議員薩斯（Ben Sasse） ，也批評雷蒙多拒絕承諾繼續將華為列在黑名單。薩斯稱，「華為仍然是中國共產黨的技術傀儡，對國家安全構成嚴重威脅」，如果讓華為不再受制，對中國的強硬言論就是空談。

白宮：拜登耐性看待中美關係 重審特朗普中國政策

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美國前特朗普政府以威脅國家安全為由，將華為列入黑名單，祭出出口禁令。華為多次否認這些指控。

《華爾街日報》指出，雷蒙多的言論反映，在特朗普執政期間對中國發動攻勢後，拜登政府在應對中國技術威脅方面是採取謹慎態度。較早前，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，拜登希望耐心處理兩國關係。

除了華為問題外，若雷蒙多提名獲通過，她將要處理特朗普政府下架TikTok（抖音）或WeChat（微信）、限制交易的命令。

華為任正非：不贊成片面提自主創新 美國仍是科技燈塔

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責任編輯：林佩怡

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