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【疫下春運】高鐵突縮減班次 民眾「被退票」兼蝕手續費

社會熱點 11:47 2021/01/27

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高鐵因客量不足縮減班次，卻未免退票手續費，令受影響的乘客叫苦連天

內地春運明日（28日）開跑，但隨著疫情反彈，加上各地實施嚴格的限制和隔離措施，料使今年返鄉的民眾大減，拖累火車、機票的銷情。部分已訂購高鐵票的民眾，昨日（26日）陸續收到列車停運的短訊通知，並要求他們前去火車站辦理退票，卻未全面免費退票，意味著部分時間段買票的民眾仍要支付20%手續費，在網上引起一片罵聲。鐵路部門回應，部分列車因客流不足而停運。

大量已訂票的民眾26日收到列車停運通知

在杭州家電行業打工11年的尚先生，因為疫情防控的原因，已經有2年沒回家過年。按照火車票提前30天發售的安排，他在本月13日就早早地買了2月6日從杭州回山東的G62車次。為了保險起見，他還額外買了2月7日的G62車次。到了昨日，尚先生意外收到「因故停運」的短訊提示，還提醒他在規定時間內退票。在北京工作的小譚購買了2月8日回山東的G191車次，也收到同樣的通知。

內媒向鐵路部門了解，從客服人員口中得知，部分列是因乘客流不足而停運，另外一部分則是車組調度。工作人員建議已購買相關車次的乘客可辦理退票。其實本月13日，鐵路部門就對外公佈過調整預售期及退票費率規則的公告。避免重複購票退票給旅客帶來不便，自發售2021年2月12日（初一）車票起，鐵路車票預售期調整為15天，即1月29日起售2021年2月12日車票；1月14日至1月28日，只發售2月11日（除夕）及以前的車票。

微博網民點樣講？

Galaxy_Krisfanfan：希望那些公司給員工一些應有的補償，火車高鐵飛機景點門票等免費退票。

將離_H：如果真的改簽過的票要扣20%、不如回家吧。

hb蒲公英：你鐵路總公司實在過分的狠，乘客正常買票鐵路停運沒有任何補償，說停就停了，高鐵票又不能退不能改簽，非得你的乘客去火車站退票，來回接近五個小時一百公里！旅客退票還要收取高額手續費！

印第安老王吧：民航局下發通知之後，在高鐵管家APP退票依然收取手續費？

地鐵·老人·看手機：我無語了，你自己要停運的，憑啥要我退票費，又不是我造成的​。

愛上風的菇涼：請把高鐵改簽退票手續費免了不然還是得回家​。

人在月球剛下火箭：不讓回的是國家，讓回的是鐵路局，我們打工人回不去已經夠慘了，憑什麼扣我20%手續費？

永不言棄的專業陪跑喵：改到同天同車次，結果退票的時候就按照24小時內的退票規則扣了20%的手續費。

大虎_wakin1900：長這麼大也是頭一次，高鐵因故停運退票吧。

醫生醫世53938：國家政府竭力讓大家原地過年，這些國企還在薅羊毛，買高鐵火車的群體本來就不富裕。

道法自然92264：退票還要收20%的手續費，沒改簽免手續費...打電話給12306客服，不可一世的說沒有這個政策，不耐煩的掛電話，這就咱國民引以為傲的高鐵嗎？

【疫下春運】多地除夕機票劈至1折 民航局下令提供免費退票

【新冠疫情】火車票預售暴跌六成 春運客量預測調低至2.96億

【春節防疫】內地發布就地過年通知 要求人員流動降到最低

責任編輯：陳建錫

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