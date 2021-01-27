中國新冠疫苗已打2277萬劑 全球第二直追美國

中國新年開始全民接種新冠肺炎疫苗，加入各國爭取盡快邁向群體免疫，正式戰勝疫情的競賽。國家衛健委公佈，截至1月26日星期二，中國內地已接種新冠疫苗2,276.7萬劑次。綜合外媒報道，中國目前這個接種數字全球第二，快要追上去年12月已開始接種的美國。但由於中國人口眾多，接種還須加倍努力，才可避免在群體免疫競賽中落後。

國務院聯防聯控機制於周三（27日）舉行新聞發布會，國家衛生健康委副主任曾益新表示，安全有效的疫苗大規模接種，是一個最經濟、最有效的傳染病防控措施，所以目前我們按照區分輕重緩急、穩妥有序推進的原則進行接種，在各地開展對感染風險比較高的群體、重點人群進行接種。

曾益新指出，總體來說，工作進展還是平穩有序的，各地接種人數也在不斷的增加；截至周二（26日），我們已經接種2,276.7萬劑次。

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彭博社數據顯示，截至周二，美國是全球接種新冠疫苗最多的國家，已經接種2,450萬劑，平均每100人已接種7.45劑。中國排第二，英國730多萬劑第三，以色列逾400萬劑第四，接著是阿聯酋、印度、德國、意大利、土耳其及西班牙。

按國家衛健委最新公佈數字推算，中國接種規模雖然龐大，但現時平均每100人只接種了1.62劑，仍顯著低於美國。

按平均每100人接種劑量計算，目前全球排行最高的是以色列，達44.67劑，接著是阿聯酋（24.91劑）、塞舌爾（20.72劑）、英國（10.97劑）、巴林（9.71劑），美國排第六。大部分歐洲國家也達到2劑以上，超過中國現時水平。

專家預期，一地民眾接種新冠疫苗規模要達到70%至80%左右，方能實現群體免疫目標，意味即使未接種的人群，也因為病毒無法在已接受人群中傳播而受到間接保護，使疫情真正結束。

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責任編輯：連兆鋒