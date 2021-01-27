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【中國樓市】杭州收緊置業條件 落戶未滿5年限購一套住房

經濟脈搏 12:39 2021/01/27

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內地大城市再加碼調控，杭州市今日（27日）公布《關於進一步加強房地產市場調控的通知》，規定落戶該市未滿5年者限購範圍內限購一套住房；將該市限購範圍內住房贈與他人的，贈與人須滿3年方可購買限購範圍內住房，而受贈人家庭須符合限購政策。

在限售方面，規定該市限購範圍內，新建商品住房項目公證搖號公開銷售中籤率小於或等於10%的，取得不動產證起5年內不得轉讓；優先滿足無房家庭購房需求的熱點商品住房項目，購房人以優先購買方式取得的商品住房，取得不動產證起5年內不得轉讓。

在加強稅收調節方面，明確該市限購範圍內，個人住房轉讓增值稅徵免年限由2年調整為5年。無房家庭認定標準方面強調，2018年4月4日後轉讓該市限購範圍內住房的，在限購範圍內無自有住房記錄滿3年，可認定為無房家庭。

一線城市樓市升溫引發監管層關注，住建部副部長倪虹近日帶隊赴上海、深圳等地督導房地產市場情況，強調要採取針對性措施，引導好預期，堅決遏制投機炒房。北京、上海、深圳先後出台調控措施，或表態打擊違規資金入樓市，履行好房地產市場調控主體責任。

北京市住建委：嚴查資金違規進入樓市是今年工作重點

【中國樓市】滬深樓市升溫調控加碼 劍指假結婚假離婚買樓

責任編輯：陳建錫

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