避免集團式冷戰問題上 外媒：默克爾站在習近平一邊

美國新任總統拜登希望聯合民主國家遏制中國，但外媒報道評論，德國總理默克爾（Angela Merkel）警惕形成派系，在避免集團式冷戰問題上，站在中國國家主席習近平的一邊。

美國政治新聞網站Politico歐洲版以《默克爾站在習近平一邊避免集團式冷戰（Merkel sides with Xi on avoiding Cold War blocs）》為題，指默克爾周二（26日）拒絕有關要求歐洲在中美之間選邊站的呼籲，呼應中國國家主席習近平日前的講話。

默克爾在世界經濟論壇上稱，「非常希望避免建立集團，如果說這邊是美國，那邊是中國，而我們正在圍繞一個或另一個而結盟，這對很多社會來說是不公平」。

對於習近平前一天在同一論壇上的講話，默克爾稱，「我們都看到多邊主義的必要性」。但她直言，有一個問題不能立即達成共識，即是擁有不同的社會模式時，這意味著什麼。「什麼時候開始干預和何時結束？何時為不可分割的基本價值觀站起來？」

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習近平周一在世界經濟論壇「達沃斯議程」上強調多邊主義，稱「在國際上搞『小圈子』、『新冷戰』，排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫鉤、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗」。

非常滿意中歐投資協定 承認人權問題分歧

此外，默克爾對中歐投資協定感到「非常滿意」，符合互惠，亦提到中國國家補貼的透明度，並讓開放高科技領域市場准入變得可以預期。但另有外媒引述默克爾承認，雙方在人權問題上緊張關係。

默克爾又指，在新冠肺炎疫情爆發初期，中國及世衛在傳遞疫情資訊上透明度可能不足，強調不是追究過失，而是希望各方可以汲取教訓。她又認為，世衛專家團到中國再次展開調查是好事。

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責任編輯：林佩怡

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