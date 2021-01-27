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【中美角力】美國擬擴充艦隊抗衡中國 卻陷入了缺錢困境

國情動向 13:42 2021/01/27

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增加潛艇數量是美國造艦計劃的重點之一

中國海軍迅速崛起，打破西太平洋地區的軍力平衡，個別領域甚至已超越美國。美國拜登政府在力爭控制疫情、重振經濟的同時，將面臨如何維持對中國的海上優勢、繼續擴充海軍的艱巨挑戰。此前特朗普時期擬定的「355造艦計畫」，或因經費缺口而難以持續。

中國海軍已有能力挑戰美國

《美國之音》報道，美國在太平洋的軍事行動自二次大戰後從未受到任何挑戰，但隨著中國海軍力量的加強，中國已有能力在西太平洋、包括台灣周邊及有爭議的南海挑戰美國的海上優勢。美國國防部、智庫等都警告，中國已擁有全球最大規模的海軍，有350艘水面艦艇和潛艇，包括超過130艘主要水面戰鬥艦。對比之下，美國截至2020年初，海軍水面戰鬥艦艇約為293艘。

龐大的中國艦隊意味著美國海軍在保護地區夥伴和盟國、比如台灣時將會有更大的挑戰。解放軍擁有有很多艦艇可以奪取台灣或釣魚島附近海域的控制權，也包括南沙群島在內。中國海軍的遠洋艦隊不但活躍在西太平洋和印度洋，而且還出現在地中海和波羅的海。

拜登未必支持計劃造艦計畫

為了維持美國海軍的優勢，特朗普政府在去年底公布為期30年的造艦計畫，提出2030年的美國海軍艦艇數量達355艘，到2051財年擴大至405艘戰艦。現在還不清楚拜登政府是否持續落實這個計畫，因為此計畫必須大幅增加造艦預算。

報道引述觀察人士指出，目前新政府面臨恢復經濟與氣候變遷等一系列重大議題，美國海軍的造艦計畫很可能面臨經費缺口的問題。美國智庫列星頓研究所（Lexington Institute）專家湯普森（Loren Thompson）指，目前聯邦政府每年都舉債數兆美元，以避免全球疫情對經濟造成的永久性損害，未來在軍費方面充其量也就是與目前持平。

值得注意的是，美國防部長提名人奧斯丁（Lloyd Austin）在被問及他是否支持上屆政府的造艦計畫時，他說還未該計畫，但熟悉其中有關到2051年打造一支多達405艘戰艦的規劃。他指美國有當今全球最強大的海軍，繼續維持海軍的戰鬥力至關重要。

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責任編輯：陳建錫

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