中國新冠檢測致冷凍貨櫃滯留港口 恐波及全球供應鏈

全球新冠肺炎疫情持續，中國多次指出在進口冷凍食品包裝發現新冠病毒，加強檢測。外電報道，受此影響，大連港口有大量冷凍魚類貨物等滯留，加劇冷凍貨櫃短缺情況，恐危及全球供應鏈。

彭博引述一些貨運代理商、諮詢公司和航運公司報道，數百個貨櫃滯留大連進口港口，因為地監管部門要對魚類產品行新冠病毒檢測後才允許通關。

不過，沒有足夠電源插座確保冷藏貨櫃保持低溫狀態，加上港口空間逐步減少，令運輸商取消進入大連的新冷藏貨櫃預訂。除了魚類貨物，滯留情況還蔓延至水果和餃子等其他冷藏商品。而冷藏貨櫃被分流至中國其他港口，上海和青島港口也有擁堵。

航費升、人幣飆、又限電 中國外貿恐有單也要哭？（組圖）

【新冠疫情】全球航運罕有大塞船 中國外貿不妙了？

貨運數據提供商Ocean Insights的COO Josh Brazil表示，如果港口沒有接電插座來供冷藏貨櫃使用，食品貨物又不能重新分流到其他港口，這些貨物可能受損甚至全部損失。

報道指出，大連出現的情況讓人想起，去年初新冠疫情爆發，中國等多國實施管控，關閉港口，船隻無法卸貨，繼而導致世界各地的船隻短缺，連鎖效應持續了多個月。

報道引述船舶經紀商Banchero Costa＆Co.的研究主管Ralph Leszczynski表示，「中國可能是世界上唯一一個稱新冠病毒能通過冷凍食品傳播的國家，這可能會極大地影響貨櫃在港口的等待時間」。據世衛表示，沒有證據表明人類會通過食品和食品包裝感染新冠病毒。大連港、中國海關等有關方面未有回應。

屢屢驗出新冠病毒 冷鏈食品還能不能吃？

【新冠肺炎】吃凍肉會染新冠病毒？機會率比空難死更低

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁