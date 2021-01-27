【新冠疫苗】秘魯志願者在國藥疫苗試驗中死亡 機構澄清

▲ 國藥疫苗正在秘魯進行第三期臨床試驗

一名秘魯志願者在參與國藥新冠疫苗的臨床試驗感期間，因感染新冠肺炎死亡。負責試驗工作的卡耶塔諾大學（Cayetano Heredia University）26日表示，校方進行的是雙盲試驗，部分志願者接種的是安慰劑而非疫苗，包括死者。

雙盲試驗通常在試驗對象為人類時使用，目的是避免試驗的對象或進行試驗的人員的主觀偏向影響實驗的結果，通常這類試驗得出的結果會更為嚴謹。卡耶塔諾大學共向1.2萬名志願者送發疫苗或安慰劑，校方指自試驗開始至今，志願者的死亡都與疫苗無關。校方將向監管部門和道德機構報告，並維持第三階段的臨床試驗。校方又發出聲明，向死者家人表示慰問。

該校首席研究員German Malaga表示，新冠肺炎是一種可致死的疾病，這類事件是可能發生的。他透露死者生前患有糖尿病。

秘魯是南美洲疫情最嚴重的國家之一，至今超過110萬人感染、4萬人死亡，包括首都利馬在內，全國多地醫療機構接診量接近飽和。總統薩加斯蒂本月初宣布與國藥達成協議，首批採購100萬劑疫苗，料月內送抵當地。同時，秘魯還向英國阿斯利康簽訂合同，年內購買1,400萬劑疫苗。

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責任編輯：陳建錫

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