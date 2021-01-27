解放軍機台海頻繁演練 大陸國台辦：不承諾放棄武力

台海局勢近期升溫，解放軍機近期頻頻出現在台灣西南空域。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，解放軍在台海實戰性演練，是嚴正警告外部勢力停止干涉、「台獨」分裂勢力停止挑釁，強調「不承諾放棄使用武力」。

朱鳳蓮表示，台灣是中國不可分割的一部分。從上世紀40年代末台灣問題因內戰產生以來，大陸維護國家主權和領土完整的意志和決心一直堅定，從來沒有改變。

她稱，為了有效應對外部勢力干涉，以及極少數「台獨」分裂分子及其分裂行徑，「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切措施的選項」，這一點在任何時候都不會改變。

她又指出，一段時間以來，民進黨當局和「台獨」分裂勢力不斷變換手法謀「獨」挑釁，而解放軍在台海地區組織實戰化演練，就是堅決維護國家主權和領土完整，嚴正警告外部勢力停止干涉，嚴正警告「台獨」分裂勢力停止挑釁。

被追問會否擦槍走火？朱鳳蓮指出這取決於民進黨當局和「台獨」勢力謀「獨」挑釁到什麼程度。

台灣方面表示，解放軍連日派軍機到台灣西南空域，台灣的空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空導彈追蹤監控。另據報，中美軍機近日曾同時現身台灣西南空域，彼此交錯而過。

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解放軍機連續兩天入台西南空域 學者：對美壓力測試

責任編輯：林佩怡

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