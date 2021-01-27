美新任國務卿布林肯是誰？ 曾言「中國是美國最大挑戰」

美國參議院周二（26日）以78票支持、22票反對，確認布林肯（Antony Blinken）擔任國務卿的提名。這名由總統拜登提名的新任美卿，將掌舵美國外交政策，其對中國立場尤惹關注。

58歲的布林肯在華盛頓政治圈打滾多年，曾經歷克林頓、喬治布殊、奧巴馬3任政府，並與拜登有近20年交情。作為資深外交官，他主張與盟友合作，並多次明言中國對美國構成最大挑戰，同意前總統特朗普對華強硬立場，但不認同其具體路線。有趣的是，除了從政，他還是名吉他手，曾發行單曲。

與歐洲淵源深 秉持「美歐同盟」理念

據《美國之音》梳理，布林肯1962年在紐約出生，他的成長和家族，與歐洲都有淵源。他年幼時父母離婚，後隨母親長期旅居法國，大學時期回到美國就讀於哈佛大學，並在哥倫比亞大學取得法學博士學位，隨後在紐約和巴黎兩地做律師，並開始參與政治活動。

他的父親、叔叔曾是美國駐歐洲的大使；他的繼父是波蘭裔律師，納粹大屠殺倖存者，曾做過法國總統的顧問。他同父異母的姐妹是一間總部位於巴黎的促進多元文化理解的非營利組織領導人。

報道指出，這樣的背景，讓布林肯對歐洲有深厚的感情和了解，令他在外交上秉持「美歐同盟」理念，不論應對恐怖主義、氣候變化、疫情、貿易、核擴散還是中國，其解決之道總是圍繞與歐洲盟友合作。他又認為要通過國際協議和多邊組織，解決各種問題，而美國在多邊組織的參與度和領導力至關重要。

與拜登20年交情 外交心腹

說到布林肯的從政生涯，要提到他和拜登近20年的交情。2002年，布林肯成為參議院外交關係委員會助手總管（staff director)，當時該委員會主席正是拜登。到2008年，拜登決定第二次爭取民主黨總統提名時，布林肯加入其競選團隊。

後來，拜登作為奧巴馬搭檔成功當選副總統，布林肯隨之進入白宮，先後擔任副總統的國安顧問和總統的副國安顧問。2011年，美軍刺殺拉登時，布林肯陪同奧巴馬與希拉里等人在白宮戰情室觀看最新消息。奧巴馬連任後，他於2015年出任副國務卿。

到了去年，拜登再決定參選後，布林肯從自己創辦的地緣政治和政策諮詢公司離職，加入拜登的競選團隊，擔任高級外交政策顧問，可謂拜登在外交事務上最為信賴的人。

同意特朗普對華強硬立場 但路線不同

對於中國，他早前在參議院提名確認聽證會上稱，特朗普對中國採取較強硬的立場是正確，又認同前國務卿蓬佩奧認定中共對維吾爾穆斯林「種族滅絕」，並相信中共在新冠病毒的問題上誤導世界。

然而，他不認同特朗普對華的具體政策。他認為，應對中國挑戰的最佳路線是提升美國自身實力，包括加強盟友關係、共同施壓北京，提升在國際機構中的領導地位。在港、台問題上，他將審慎考慮如何為港人提供實質幫助，包括為受壓迫的港人提供庇護；又會確保台灣有自我防衛能力。

除了中美競爭，布林肯也表示兩國在氣候變化、武器管控、疫情等全球議題上合作的必要性。但前提 是美國要站在強勢地位上與中國接觸。

另外，《美國之音》提到，在布林肯的外交方針中，他曾表示，「武力可以是有效外交的必要輔助」。在奧巴馬時期，他主張積極介入敘利亞衝突，並不顧和拜登意見相左，支持對利比亞的武裝干預。 但他謹慎對待美軍在海外軍事參與，曾批評美軍在伊拉克介入太深。

值得一提的是，除了事業，布林肯還是名吉他手，曾在Spotify上發行過單曲。據報他在疫情期間，也忙裏偷閒繼續寫歌。此外，足球也是布林肯的一大愛好。

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責任編輯：林佩怡

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