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貴州女微信罵「草包支書」遭跨市拘留 想找律師警卻扯港產片

國情動向 18:24 2021/01/27

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貴州一名女子，因在微信群說了一句「草包（意即無能）支書」，竟遭警方跨市銬走並行拘3日。事件引發輿論關注，質疑警方濫權、好大官威，官媒也批評「處理提出問題的人」很不可取。當地警方昨晚通報，撤銷對該女子的的行政處罰，涉案的派出所所長和民警停職受查。

事主受訪表示，希望事情盡快平息，不想再追根究底，但對於她的言論是批評還是公然侮辱，需要一個答案；又憶述當時要求聯繫律師時，「警察說我港（產）片看多了」。

綜合內地傳媒報道，涉事的任女士家在貴州貴陽，也是畢節市某小區的業主。去年9月，該小區業主群質疑業委會不召開業主大會，擅自讓新物業公司通過試用期，並質詢數十萬保證金去向，社區支書劉某回應「開不開業主大會，怎麼開是業委會的事」，任女士在另一個微信群中說了句「草包支書」。

結果劉某報警，任女士就被畢節市七星關區洪山派出所民警，用手銬從貴陽銬到了畢節，並被行政拘留3日。而從貴陽帶到畢節，途中行車約4小時，她口渴要水喝遭拒。她接受內媒訪問時又稱，當時警察可以輕易決定他人的人身自由，異地傳喚程序到區公安局的層面都沒發現問題，「給我下達拘留通知的時候，我要求聯繫律師，那邊警察說我港片看多了... ...」

據劉某回應，她只是想讓任女士道個歉。而畢節市警方曾稱，任女士公然侮辱他人事實清楚，證據確鑿充分，其並未受到虐待，用手銬銬住任女士強制傳喚，是為了防止發生意外。

被「罵」者前夫是民警

不過，任女士認為，是背後講了別人一句壞話，不能算「公然侮辱」。她在去年12月向警方提起行政復議，畢節市公安局昨晚通報，任某在微信群侮辱他人的行為存在，七星關分局洪山派出所受案後，多次通知她到派出所配合處理，但她拒絕配合，遂四地傳喚。經審查，該傳喚程序違法，撤銷對任某的行政處罰，涉案的派出所所長和民警停職受查。

通報又稱，劉某的前夫被指是七星關分局民警，二人已於2014年7月離婚，對於是否存在辦關係案、人情案等問題，區紀委已介入調查。

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責任編輯：林佩怡

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