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【華為5G】美圍堵無阻海外佈局 華為法國廠料2023年投產

國情動向 19:35 2021/01/27

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受到美國封殺圍堵，華為仍繼續海外佈局，早前宣布在法國的建造中國以外首間5G設備工廠。華為周二（26日）表示，該工廠計劃正式啟動，預計於2023年投產，屆時生產移動站台。

華為副總裁Catherine Chen表示，這是華為一個歷史性的日子。

該工廠計劃將投資至少2億歐元，初期創造300個就業機會，最終會有500個崗位。並旨在每年為歐洲市場生產價值10億歐元的5G設備。

華為曾表示，盡管法國限制電訊商使用其5G設備，仍繼續推進這項工廠項目。目前，法國未完全禁止電訊商使用華為設備，但去年起告訴計劃購買該公司5G設備的電訊公司，一旦設備到期，將不能更新許可證，實際上是逐步將其從移動網絡中剔除。

該工廠選址東部城鎮布呂馬特（Brumath），是距離史特拉斯堡Strasbourg20公里的商業區。據報，當地官員稱，華為選址該地區建廠，是多方合作的成果，並讚揚對當地的重要投資。

據華為的公告，計劃將這一工廠建成生態型工廠，特別是通過使用生態建築材料和工藝，來大幅度限制工廠的能源影響。 

【華為5G】瑞典排除華為參與5G建設 法院駁回華為上訴

華為禁令下在法國興建首家海外設備廠 有這層考慮？

責任編輯：林佩怡

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