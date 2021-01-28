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【新冠疫情】內地確診回落至54宗 8成受訪民眾不返鄉過年

社會熱點 09:59 2021/01/28

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內地此輪疫情漸見緩和，昨日（27日）確診數字回落至54宗，其中有41宗本土個案，上海無新增個案。不過，春運防控仍然嚴峻，內媒調查顯示，8成受訪者選擇就地過年。

8成受訪者就地過年

國家衛健委公布，27日新增54宗確診個案，其中境外輸入13宗，本土個案41宗，28宗在黑龍江，9宗在吉林，河北和陝西分別有3宗和1宗。

春運已開啟，國家衛健委20日通知，春運期間返鄉人員需持7日內核酸檢測陰性證明。新政從1月28日春運開始後實施，至3月8日春運結束後截止，而且返鄉後的第7天和第14天還需分別做一次核酸檢測。

同時，多地也祭出嚴格返鄉令。此前爆疫的河北隆堯縣近日發布「告全縣群眾書」，首先要求縣民繼續堅持一個信念：「自覺就是自救，居家就是居安。居家14天，就能過好年。」

告知書強調，疫情形勢還很嚴峻，「請大家轉告你在外的家人和朋友，今年春節就不要回來了。回來的路上，咱不說路途多艱難，不說你接觸的人多複雜，光坐飛機、高鐵、公共汽車這些交通工具，都是很容易發生交叉感染的機會。」

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《中國青年報》社會調查中心聯合問卷網，對2,025名受訪者進行的一項調查顯示，85.4%的受訪者明確表示今年會就地過年，96.8%的受訪者認同就地過年是為疫情防控作貢獻。同時，94.7%的受訪者認為需要對就地過年的人提供支持和保障。

受訪者中，00後占17.1%，90後占41.2%，80後占33.2%，70後6.8%，60後1.5%。76.5%的受訪者離開家鄉在外工作。

责任编辑：尹航

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