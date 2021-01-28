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布林肯：期望與中國合作 但再稱新疆「種族滅絕」

國情動向 10:10 2021/01/28

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美國拜登新政府國務卿布林肯周三（27日）到國務院履新。布林肯表示，中美關係是世上最重要的雙邊關係，自己期望與中國就氣候變化等共同關心議題開展合作。不過，布林肯再次聲稱，自己認為中國政府在新疆對維吾爾人實施「種族滅絕」。

布林肯（Antony Blinken）上任首日向記者指出，美國與中國關係，可以說是美方在世界上最重要的關係，而這關係愈來愈多對抗的方面。「它有競爭的方面，也有合作的方面。」

布林肯說，對抗氣候變化符合中美雙方共同利益。「我認為並希望，我們能夠追求這一目標，但這只是我們外交政策的一環，我們就很多事宜對中國有意見，這些都需要我們努力去幹。」

布林肯是誰？曾言「中國是最大挑戰」

前國務卿蓬佩奧在位最後數天宣佈中國在新疆「種族滅絕」，布林肯早前在參議院提名聽證會上稱自己同意蓬佩奧觀點。布林肯現在表示，自己看法沒有改變。

美國新任駐聯合國代表提名人托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）同一日稱，蓬佩奧的國務院定性時沒有符合程序，新政府亦予以重審，以確保「種族滅絕」標籤可以持久。布林肯則指，自己未有與托馬斯格林菲爾德討論此事，未能置評。

美媒：布林肯雖當國務卿 支配美國外交的是中國

華春瑩：種族滅絕有明確定義 蓬佩奧廢紙一張

對於布林肯早前在聽證會上關於中國的表態，中國外交部發言人華春瑩上周指出，中方在中美關係、台灣、涉港、涉疆等問題上的立場是一貫明確的，堅決反對美方利用有關問題干涉中國內政，損害中方利益，抹黑中方形象，希望美方正確看待中美關係，同中方相向而行，聚焦合作管控分歧，推動中美關係重回正確的軌道，向前發展。

至於蓬佩奧的行徑，華春瑩強調，反人類罪和種族滅絕在國際法中有明確的定義，所謂中國在新疆實施種族滅絕和犯反人類罪，徹頭徹尾就是以蓬佩奧為代表的反華反共勢力，蓄意炮製的聳人聽聞的偽命題和惡意荒唐鬧劇；蓬佩奧的所謂認定就是廢紙一張，這位以撒謊、欺騙而臭名昭著的美國政客，正在以其末日瘋狂和世紀謊言，把自己變成末日小丑和世紀笑話。

美禁新疆棉花又是罰自己？隨時買不到口罩

中方：維吾爾族人口持續增長 更遠高於漢人

中方亦重申，中國新疆認真落實聯合國《防止暴力極端主義行動計劃》，依法採取預防性反恐和去極端化舉措，有效保障了新疆的安全穩定，保障了新疆各族群眾的生命安全。過去4年多，新疆沒有再發生暴恐案件。

中方指出，過去60多年來，新疆地區人均預期壽命由30歲提升到72歲。維吾爾族人口持續增長，2010年至2018年間增長25.04%，高於全疆人口13.99%的增幅，更遠遠高於漢族人口2%的增幅。

外媒：默克爾站在習近平一邊 反對美國新冷戰

沙盤推演拜登對中國 中美至少還要緊張4年？

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責任編輯：連兆鋒

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