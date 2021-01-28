美駐聯大使提名人承諾對抗中國影響 後悔曾在孔子學院演講

中美關係惡化下，美國總統拜登團隊紛紛展露對華強硬姿態。拜登提名的常駐聯合國代表托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield），周三（27日）告誡提防中國的推動「專制議程」，強調她的最高優先事項，將是反擊中國在安理會的影響力。她又後悔自己曾在2019年於孔子學院演講，承認「犯了大錯」。

托馬斯-格林菲爾德周三出席參議院外交事務委員會的提名確認聽證會，承諾恢復美國在聯合國的領導地位，並表示中國正在努力推動一項專制議程，這與聯合國成立時的價值觀--美國的價值觀，背道而馳，「他們的成功取決於我們的繼續撤退。這種事不會在我眼皮底下發生」。

不容中國推動專制議程

▲ 美國總統拜登提名的常駐聯合國代表托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）

她又說，如果獲得確認，其最高優先事項將是「反擊中國在安理會的影響力」。

在前特朗普政府下，美國與聯合國及其下屬組織關係出現裂痕，並退出人權理事會和世界衛生組織。批評聲音質疑，美國的後退讓中國擴大影響力，破壞人權狀況，同時提出反映其世界觀的決議。

她強調，中國是一個戰略對手，「他們的行動威脅著我們的安全和生活方式」，是全球性的威脅。她並在提到新疆議題時表示，中國的情況「很可怕」。

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2019孔子學院演講 對中國在非洲影響感正面

盡管托馬斯-格林菲爾德展示強硬對華姿態，但有共和黨人對她曾在2019年於薩凡納州立大學（Savannah State University）的孔子學院演講提出質疑，指她在講話中對北京在非洲的作用過於正面。

托馬斯-格林菲爾德也對此表示後悔，指演講是受邀參與這間歷史悠久的黑人大學的活動一部分，旨在鼓勵有色人種加入美國外交系統。作為非裔美國人的她又稱，警惕孔子學院與黑人社區的互動方式。並支持國會打擊孔子學院的作為。

近年美國大專院校相繼關閉孔子學院，前美國國務卿蓬佩奧質疑，中共透過孔子學院在美國校園發揮影響力，曾要求所有在美孔子學院。

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責任編輯：林佩怡

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