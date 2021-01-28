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【新冠疫苗】中國造出了疫苗 卻被疫苗瓶卡脖子？

社會熱點 11:14 2021/01/28

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國產新冠疫苗進展順利，截至周二（26日），內地已接種2,276.7萬劑次。但近日網傳中國造不出疫苗瓶，只能靠進口，中國的疫苗之路被這小小的玻璃瓶「卡脖子」。內媒引述業內人士稱，疫苗瓶的生產要求確實很高，中國2017年之前，還無法實現量產，但目前已突破瓶頸。

2017年之前 中國無法實現量產

據內媒，藥品的質量離不開與藥品直接接觸的包裝材料，按照國際標準，疫苗使用的容器必須為「一類中硼矽玻璃瓶」，如未達標，玻璃中析出的成份會影響疫苗藥效。

瓶身耐水性越強、性能越穩定，瓶內的疫苗質量也就越可靠。中硼矽玻璃就因其耐酸堿侵蝕，有較強的抗冷熱沖擊性，化學性質穩定，是市場上主流的疫苗瓶材料。

不過，中硼矽玻璃制造過程並不簡單，不僅面臨著難成型等問題，管制工藝的拉管環節，也一度成為制造難點。中國生化制藥工業協會常務副會長胡文言說，和一些老牌藥用玻璃企業相比，中國企業雖然進入相對晚，但也掌握了相關技術。

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中國建材董事長周育先表示，2017年前，中國還無法實現疫苗瓶的量產，而該公司突破了這項技術瓶頸，並在2020年疫情期間，無償為疫苗研发機構提供了上千萬個疫苗瓶。

此外，其他企業也專注中硼矽玻璃領域，並向全產業鏈滲透。天眼查專業版數據顯示，中國目前有23家經營範圍含「中硼矽、中性硼矽」，且狀態為在業、存續、遷入、遷出的中硼矽相關企業，約有一半成立於3年之內。有超2,500家經營範圍含「藥品包裝材料和容器、玻璃生產專用設備、玻璃包裝容器」，且狀態為在業、存續、遷入、遷出的企業。

責任編輯：尹航

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