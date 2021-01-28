財政部：去年全國收入18萬億跌3.9% 經濟持續穩定恢復

財政部今日（28日）召開新聞發布會，公布去年財政收支情況。全國去年一般公共預算支出按年增長2.8%；一般公共預算收入18.28億元（人民幣，下同），下降3.9%， 好於預期 ；個人所得稅1.15萬億元，增長11.4%。 收支運行狀況反映，去年經濟持續穩定恢復，財政收入逐季回升。 面對收支壓力，政府過「緊日子」，相關支出下降，防控、社保、教育、脫貧則呈增長。

主要稅收收入方面，國內增值稅5.67萬億元，按年下降8.9%；國內消費稅1.20萬億元，下降4.3%；企業所得稅3.64萬億元，下降2.4%；個人所得稅1.15萬億元，增長11.4%。進口貨物增值稅、消費稅1.45萬億元，下降8.1%；關稅2,564億元，下降11.2%； 車輛購置稅3531億元，增長0.9%； 印花稅3,087億元，增長25.4%，其中證券交易印花稅1,774億元，增長44.3%。

全國國有資本經營預算收入4,778億元，按年增長20.3%。 分中央和地方看，中央國有資本經營預算收入1,786億元，增長9.1%；地方國有資本經營預算收入2,992億元，增長28.1%。

地方政府債務餘額25.66萬億元，控制在全國人大批准的限額28.81萬億元之內，加上納入預算管理的中央政府債務餘額20.89萬億元，全國政府債務餘額46.55萬億元，按照國家統計局公布的去年GDP初步核算數101.6萬億元計算，政府債務餘額與GDP之比（負債率）為45.8%，低於國際通行的60%警戒線，風險總體可控。去年專項債券發行使用情況良好、符合政策預期。

財政部負責人指出，去年收支運行呈幾方面特點，一是經濟持續穩定恢復，財政收入逐季回升，二是壓減一般性支出，重點領域支出得到有力保障，三是經濟指標企穩好轉，帶動主體稅種增幅回升、四是多渠道盤活國有資源資產帶動地方非稅收入增加，涉企收費繼續下降。面對疫情衝擊，財政部將繼續做好「六穩」、「六保」工作、完善減稅降費政策，提高政策的精準性和有效性，持續發揮減稅降費政策效應，包括 持續深化增值稅改革、個人所得稅專項附加扣除等製度性減稅降費、 繼續執行小微企業普惠性稅收減免。

責任編輯：陳建錫

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