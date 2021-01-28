  • 20°C
香港時間 : 2021128日 (四) 12:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財政部：去年全國收入18萬億跌3.9% 經濟持續穩定恢復

經濟脈搏 11:18 2021/01/28

分享：

財政部今日（28日）召開新聞發布會，公布去年財政收支情況。全國去年一般公共預算支出按年增長2.8%；一般公共預算收入18.28億元（人民幣，下同），下降3.9%，好於預期；個人所得稅1.15萬億元，增長11.4%。收支運行狀況反映，去年經濟持續穩定恢復，財政收入逐季回升。面對收支壓力，政府過「緊日子」，相關支出下降，防控、社保、教育、脫貧則呈增長。

主要稅收收入方面，國內增值稅5.67萬億元，按年下降8.9%；國內消費稅1.20萬億元，下降4.3%；企業所得稅3.64萬億元，下降2.4%；個人所得稅1.15萬億元，增長11.4%。進口貨物增值稅、消費稅1.45萬億元，下降8.1%；關稅2,564億元，下降11.2%；車輛購置稅3531億元，增長0.9%；印花稅3,087億元，增長25.4%，其中證券交易印花稅1,774億元，增長44.3%。

全國國有資本經營預算收入4,778億元，按年增長20.3%。分中央和地方看，中央國有資本經營預算收入1,786億元，增長9.1%；地方國有資本經營預算收入2,992億元，增長28.1%。

地方政府債務餘額25.66萬億元，控制在全國人大批准的限額28.81萬億元之內，加上納入預算管理的中央政府債務餘額20.89萬億元，全國政府債務餘額46.55萬億元，按照國家統計局公布的去年GDP初步核算數101.6萬億元計算，政府債務餘額與GDP之比（負債率）為45.8%，低於國際通行的60%警戒線，風險總體可控。去年專項債券發行使用情況良好、符合政策預期。

財政部負責人指出，去年收支運行呈幾方面特點，一是經濟持續穩定恢復，財政收入逐季回升，二是壓減一般性支出，重點領域支出得到有力保障，三是經濟指標企穩好轉，帶動主體稅種增幅回升、四是多渠道盤活國有資源資產帶動地方非稅收入增加，涉企收費繼續下降。面對疫情衝擊，財政部將繼續做好「六穩」、「六保」工作、完善減稅降費政策，提高政策的精準性和有效性，持續發揮減稅降費政策效應，包括持續深化增值稅改革、個人所得稅專項附加扣除等製度性減稅降費、繼續執行小微企業普惠性稅收減免。

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

疫情 債券 經濟 投資產品 中國市場 稅改 GDP 人民幣 減稅 消費稅

下一篇文章

【中國樓市】杭州收緊置業條件 落戶未滿5年限購一套住房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

習向拜登喊話：新冷戰把世界推向分裂 達沃斯談話全文
習向拜登喊話：新冷戰把世界推向分裂 達沃斯談話全文
【中國樓市】杭州收緊置業條件 落戶未滿5年限購一套住房
【中國樓市】杭州收緊置業條件 落戶未滿5年限購一套住房
【中國經濟】12月工業企業利潤 按年大增20.1%
【中國經濟】12月工業企業利潤 按年大增20.1%
中國與新西蘭簽署升級版自貿協定 這些商品入華免關稅
中國與新西蘭簽署升級版自貿協定 這些商品入華免關稅
中澳貿易衝突重創澳洲經濟 「創傷」恐難以治癒？
中澳貿易衝突重創澳洲經濟 「創傷」恐難以治癒？
【新冠疫情】全球航運罕有大塞船　中國外貿不妙了？
【新冠疫情】全球航運罕有大塞船　中國外貿不妙了？