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【中美】白宮批華為安全威脅 準商務部長曾拒諾這事惹議

國情動向 11:51 2021/01/28

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美國拜登政府如何應對華為等中國電訊設備商、推翻前特朗普政府的禁令，備受關注。白宮周三（27日）表示，拜登政府將努力保護美國電訊網絡，免受華為等「不可信供應商」帶來的國家安全威脅。

值得注意，在前一天拜登提名的商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），拒絕承諾繼續將華為列入黑名單，引來華府對華強硬派的警覺，有共和黨議員呼籲參議院暫停雷蒙多的提名確認程序。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，包括華為在內的不可信供應商生產的通信設備，對美國和盟友的安全構成威脅。

她稱，華府將確保美國電訊網絡，使用不可信供應商的設備，也將與盟友合作保護他們的電訊網絡，並投資擴大可信的美國及盟友企業的電訊設備生產。華為未予置評，中方未有回應。

特朗普臨走前再針對華為 京：給拜登政府增障礙

棄特朗普式攬炒 京智庫：能用這些籌碼換美國解禁華為抖音

共和黨人促停提名確認程序

雷蒙多周二（26日）在參議院商務委員會作證時，誓言保護美國電訊網絡不受中國影響，並點名華為和中興。但被問到是否繼續將華為列在經濟黑名單上，她表示會評估政策，並與議員、業界和盟友協商，對最有利於美國的國家和經濟安全的情況做出判斷。

對華鷹派的共和黨議員麥克考（Michael McCaul），之後呼籲參議院暫停雷蒙多的提名確認程序，直到拜登政府就是否繼續將華為列入黑名單給出明確答案。麥克考無權參與雷蒙多的確認程序。

參議院商務委員會表示，將在2月3日就雷蒙多的提名表決。

拜登商務部長提名人誓言強硬對華 惟拒絕承諾這件事

【拜登上任】「對中國強硬」 看拜登內閣提名聽證說什麼

責任編輯：林佩怡

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