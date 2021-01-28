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不讓美國有機會攪局 環時：疫苗接種要比他們快一大截

國情動向 13:25 2021/01/28

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中美疫苗競賽由研發快慢轉向接種速度，目前中國已接種近2,300劑，但仍未追上美國。官媒《環球時報》今日（28日）刊文表示，中國要力爭在創造全球最快接種速度，接種總人數要比美國多出一大截，防止美國利用其接種優勢，在國際關係中製造不確定性。

文章指出，美國處在推廣疫苗接種的優勢位置上，拜登政府雄心勃勃地要把接種速度推到每天150萬劑，到今年夏天就形成群體免疫。西方大公司的疫苗肯定優先流向美國和主要發達國家，圍繞疫苗的爭奪將比去年抗疫早期的爭奪口罩更加殘酷。單靠疫苗不可能戰勝疫情，但疫苗的大量使用會將抗疫推向「2.0版」的新節點，從而帶來抗疫方式的重大變化，重塑全球抗疫的格局和場景。

歐美去年損失慘重，同時也磨煉出對疫情較強的心理承受力，如果他們的疫苗接種速度很快，就會形成新的相互開放條件，對疫苗接種慢的社會造成壓力。一旦出現這種局面，美國等有可能將他們的接種優勢轉變成政治籌碼，在國際關係中製造新的不確定性。

中國只有讓自身的疫苗接種率與歐美社會大體相當，加上中國已有的社交隔離能力，才能確保在未來的開放能力上繼續保持領先，不僅維護自己的國家利益，也進一步為全球恢復經濟提供動力。在下一個冬天到來之前，中國要爭取讓高暴露人群和重點人群基本都接種上疫苗，最大限度地擴大普通人群的接種範圍。文章強調，中國要力爭讓接種總人數比美國接種人數多出一大截，同時向發展中國家提供大量疫苗，成為疫苗最大輸出國。

【新冠疫苗】中國造出了疫苗 卻被疫苗瓶卡脖子？

中國新冠疫苗已打2277萬劑 全球第二直追美國

責任編輯：陳建錫

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地緣政治 外交 經濟 疫情 疫苗 拜登 中國 國際關係 口罩 環球時報

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