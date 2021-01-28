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【新冠肺炎】世衛專家組今結束武漢隔離 死者家屬盼會面

國情動向 13:25 2021/01/28

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中國官媒報道，世界衛生組織病毒溯源專家組的13名成員，今日（28日）結束在武漢的隔離，將與中方一道開展實地工作。有中國新冠肺炎死者的家屬，提出要求能與世衛專家組會面，希望專家不要成為傳播謊言的工具。

中國國際電視台（CGTN）報道，世衛專家組的13名成員今日結束在武漢的隔離。其中一位成員透露，隔離期間一直與中方專家視像會議。接下來，雙方將一道開展實地工作。

據該台記者，在世衛專家組的隔離酒店門口，一早有記者等候。據預計，專家組明日（29日）正式開展調查研究工作。

世衛專家組隔離酒店

【新冠病毒】WHO專家赴武漢 未排除疫源在中國以外

【新冠肺炎】內地追蹤武漢康復者 逾七成半有後遺症

美聯社昨日報道，新冠肺炎死者家屬張海，公開要求與世衛專家組會面。張海表示，世衛專家組抵達武漢後，由死者家屬組成的聊天群組就被封鎖，指控當局試圖對他們噤聲。

目前居於深圳的張海是武漢人，他的父親去年到武漢後染疫，2月去世。他曾追究當地政府隱瞞疫情，但遭法院拒絕受理。張海受訪稱，「不要假裝我們不存在」，即使被抹殺所有的平台，仍希望通過傳媒讓人知道他們沒有放棄。

中方曾強調，中方團隊會和世衛專家團隊緊密合作，共同推進下一階段的溯源工作。世衛則稱，今次任務旨在調查病毒起源，而不是追究責任。

【新冠肺炎】中美世衛交鋒 獨立小組稱中國本可更有力做這事

責任編輯：林佩怡

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【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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